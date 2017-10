Kris Meeke leidt in Rally van Catalonië, technische problemen slaan Neuville terug

Na afloop van de tweede wedstrijddag in de Rally van Catalonië, de 11e van in totaal 13 rally's die meetellen voor het WK, rijdt Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) aan de leiding. Meeke heeft een voorsprong van 13 seconden op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Ott Tanäk (Ford Fiesta WRC) is voorlopig derde.

Thierry Neuville begon goed aan de tweede wedstrijddag en schoof na twee ritten op naar de vijfde plaats op 0.9 seconden van Sébastien Ogier. Op het einde van KP 8 kreeg Neuville echter hydraulische problemen. Op weg naar de 9e klassementsrit stopte Neuville om zijn wagen te checken. Toen hij de wagen opnieuw wou starten lukte dan in eerste instantie niet. Enkele minuten later kon Neuville toch vertrekken.

In zijn haast om de start op tijd te bereiken spinde de Belg en beschadigde hij de achterkant van zijn Hyundai. Met 3 minuten vertraging begon Neuville aan zijn klassementsrit waardoor hij bedacht werd met 30 seconden straftijd, 10 seconden per minuut dat hij te laat kwam. Het Hyundai team slaagde erin om de problemen van de Belg op te lossen. Thierry Neuville bedankte met een snelste tijd.

Nog meer kommer en kwel voor Hyundai. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) en Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC), na KP 11 respectievelijk 2e en 6e in de stand, botsten in de 12e rit, na iets meer dan 7 km, op een rots. Sordo en Mikkelsen moesten opgeven met een kapotte stuurinrichting.

Door de opgaves van zijn teamgenoten Sordo en Mikkelsen schuift Thierry Neuville op naar de 5e plaats. De Belg volgt op 19.2 seconden van de 4e, de Fin Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC). "Ik ga er morgen alles aan doen om Hanninen bij te benen. Ook al heeft hij een grote voorsprong, ik wil niet opgeven en blijf pushen. Ik blijf vechten voor de wereldtitel", zei Neuville na afloop van KP 13.

Morgen worden er nog 6 klassementsritten gereden, samen goed voor 74.26 km rijden tegen de tijd. De rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u30.