Kreeg voetbalclub Vitesse 117 miljoen euro van Abramovitsj?

De Nederlandse voetbalbond KNVB deed in 2010 en 2014 al onderzoek naar de overname. De bond vond bij de aandelenoverdracht aan de Georgische zakenman Merab Jordania geen problemen, maar stelde vier jaar later toch een nieuw onderzoek in naar aanleiding van uitspraken van Jordania in de media. Hij beweerde dat de toenmalige eigenaar van Chelsea, dat veel spelers verhuurde aan Vitesse, grote invloed had op het beleid in Arnhem.

Uit het onderzoek bleek echter dat er geen financiële banden waren tussen de club en Roman Abramovitsj. Ook zou er geen sprake zijn van voetbaltechnische invloed. Zowel Vitesse als Chelsea heeft indertijd ontkend dat de Rus betrokken was bij de financiering van de Eredivisie-club. Jordania verkocht in oktober 2013 de club op zijn beurt weer aan de Russische miljardair Aleksandr Tsjigirinski.

Oligarch Files

De nieuwe informatie is afkomstig uit de zogenaamde Oligarch Files, gelekte data van serviceprovider MeritServus op Cyprus. Naast The Guardian heeft ook het Engelse bureau voor onderzoeksjournalistiek inzage gehad in de documenten.

Vitesse benadrukt dat het nooit weet heeft gehad van de informatie waarop het artikel is gebaseerd. “De club heeft altijd volledig meegewerkt aan de door de KNVB ingestelde onderzoeken, die ook geen onrechtmatigheden aan het licht hebben gebracht”, klinkt het.

Vitesse beleeft heel onrustige tijden. Het voortbestaan van de club is in gevaar vanwege een conflict met de eigenaar van stadion Gelredome.