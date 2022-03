Krachtige Jakobsen troeft Van Aert af na dag vol waaiers

Bij de start van rit twee stond Zdenek Stybar er een beetje beteuterd bij wanneer. Hij was zondag de laatste die bij Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte kon blijven. Tot hij ontplofte op 200 meter van de top. Hoe voelde dat? “Niet plezant natuurlijk, maar ik weet tegen wie ik koerste.”

Bij QuickStep-Alpha Vinyl lieten ze het hoofd niet hangen. Ploegleider Wilfried Peeters ging eerst nog zijn collega’s Merijn Zeeman en Frans Maassen feliciteren met hun stunt in de openingsrit, maar wreef zich in de handen toen hij terugkwam. “Het wordt boeiend”, zei hij. “Er staat wind. We krijgen gegarandeerd waaiers.”

Na amper een paar kilometer zat het spel op de wagen en het viel de hele dag niet meer stil. Het peloton brak in stukken, kwam weer samen en viel weer uit elkaar. Een constante daarbij: Jumbo-Visma en QuickStep zaten telkens op de eerste rij. De twee grote blokken voor het voorjaar gaven elkaar geen duimbreed toe. “Waaierrijden is ónze specialiteit”, zei Jakobsen. “We wilden even tonen dat we dit kunnen.”

De gele mannen verloren onderweg Mike Teunissen en Rohan Dennis met een lekke band en mechanische pech. De blauwe collega’s konden niet rekenen op een zieke Michael Morkov. Het maakte dat beide ploegen tot diep in de finale met vier vooraan zaten: Van Aert, Roglic, Laporte en Van Hooydonck versus Jakobsen, Lampaert, Stybar en Sénéchal.

De sprint draaide uit op een duel tussen Van Aert en Jakobsen. Die laatste haalde het met overmacht na een sterke lead-out van zijn ploeg. “Dit is speciaal voor me”, zei Jakobsen. “Ik heb wel vaker sprints gewonnen, maar dit is van een ander niveau. Het was de hele dag waaiers, duwen, positioneren en hard gaan. Dat ik op het einde Van Aert klop maakt me trots. Ik kijk op naar Van Aert, hij is een van de beste allroundrenners van de wereld.”

Lange kopbeurt

Dit was een opsteker na rit één, zei Jakobsen. “Na zo’n demonstratie moest het hele peloton op zoek naar revanche. Zondag was er niets aan te doen, maar dit keer was het onze beurt. Lampaert en Stybar deden een lange kopbeurt, Sénéchal hield me tot 300 meter van de streep beschermd. Het was aan mij om het af te maken.”

Daarmee hangen de bordjes tussen de twee grote ploegen voor het voorjaar weer in evenwicht. Zo ging het ook in het Vlaamse openingsweekend: Van Aert won de Omloop, Jakobsen won in Kuurne. Niemand wil openlijk spreken over rivaliteit, maar je voelt dat ze naar elkaar kijken.

Lampaert: “Ik heb respect voor wat Jumbo-Visma heeft gedaan, natuurlijk waren we onder indruk. Daarom doet het deugd dat we nu zelf winnen.”

Sénéchal: “Zondag stonden we niet op de foto, maar wij zijn hier met een sprintploeg. In deze omstandigheden zijn we beter in ons element. We hebben een kleine revanche en dat is goed voor het vertrouwen. Jumbo-Visma is de ploeg die momenteel het best in conditie is, maar het seizoen is nog lang.”