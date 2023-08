Kopzorgen voor Tedesco: hoe fit is Romelu Lukaku?

Thibaut Courtois: out. Kevin De Bruyne: out. Bondscoach Domenico Tedesco ziet het met lede ogen aan. Zijn aanvoerders- en sterkhoudersgroep is gedecimeerd. Iemand nog een idee hoe het met Romelu Lukaku zit?

Gistermiddag circuleerde plots een foto van Romelu Lukaku op sociale media. Genomen op de RSCA Football Academy, jeugdcomplex van Anderlecht. Het was er geen van ‘Big Rom’ in volle actie. Van zijn bezoekje bij zijn oude club maakte hij gebruik om te poseren met de allerjongsten. Voor de kinderen, en ook voor de meesten met een paars-wit hart, heeft Lukaku niet afgedaan. In Brussel en omstreken inspireert hij nog.

Naar zijn fitheid heeft wel iedereen het raden. Precies een maand nadat Inter de stekker trok uit de onderhandelingen met Chelsea, en hem in diezelfde beweging voor het vuurpeloton duwde, heeft Lukaku de buitenwereld slechts twee keer laten zien waarmee hij eigenlijk bezig is. Een fotoreeks waarin hij door een park rent, koptelefoon op de oren. En een video waarin hij een inkijk gaf in zijn vakantie, op Sardinië. Waar hij in de weer is op het veld. Waar hij zijn krachten botviert op gewichten en machines in de fitnesszaal. Zijn favoriete kinesist Bert Driesen, lid van de staf van de Duivels, was erbij om hem te begeleiden en te masseren.

Ingewijden weten waarom hij zich op vakantie zo afbeulde. Na een seizoen vol blessureleed wilde hij zijn lichaam wapenen tegen nieuwe kwetsuren. Door er de pees op te leggen wilde hij ook voorkomen dat hij te veel kilo’s pakte. De biceps en de buikspieren zijn nog altijd gebeeldhouwd. En als hij straks bij een nieuwe club op de weegschaal wordt gezet, mag de wijzer niet ver boven de 100 kilogram gaan.

Van Chelsea hoeven geen updates te worden verwacht. Zijn bomb squad, het groepje met overbodige spelers, is op zijn kanalen geen post waard - het wordt doodgezwegen. In Londen geven ze mee dat Lukaku de voorbije maand af en toe op Cobham heeft getraind, zijn oefencomplex, maar ook veel werk op zijn eentje thuis heeft gedaan. Dat is Brussel. Zie waarom hij er ook gisteren was.

Beeld Instagram

Vandaag is het seizoen van Lukaku nog niet begonnen. Maar zijn achtervolgingsrace staat er op een helling. Vandaag is het acht weken geleden dat ‘Big Rom’ zijn laatste match heeft gespeeld - de interland tegen Estland. En met de EK-kwalificatiewedstrijden van begin september in het vooruitschiet zijn er momenteel weinig vooruitzichten.

Een transfer zit nog niet in de pijplijn. Juventus blijft ‘wait and see’ spelen. Ook komende week zal hij niet met een gerodeerde groep trainen, of een competitiematch met intensiteit spelen. Ook bondscoach Domenico Tedesco ziet het stijgingspercentage met de dag steiler worden. Deadlinestress.

Beeld Instagram

Voor de nationale ploeg is Lukaku een inspirator. Zijn leiderschap in de kleedkamer, zijn lijm tussen alle generaties, zijn garantie op goals. Sinds de zomer van 2019 hebben de Rode Duivels 39 interlands met inzet gespeeld, in de kwalificaties en in toernooien. Slechts in drie ervan stond geen van onze overgebleven Grote Drie op het veld - Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois.

De twee laatsten zijn er in september zeker niet bij. Sinds 2019 heeft Lukaku drie keer in zijn eentje alle gewicht moeten dragen, zonder Courtois of De Bruyne in zijn rug. De Duivels struikelden in geen enkele van die interlands, maar ook Tedesco weet: met (cijfers uit) het verleden win je geen matchen.

Beeld Instagram

Bovendien is de Lukaku van toen niet die van vandaag. In zijn carrière heeft hij ooit een zomer met miserie moeten overbruggen. Die van 2019. Hij reisde toen met Manchester United naar Australië en naar Japan, maar trainde er zelden met de groep mee. Toenmalig coach Ole Gunnar Solskjaer weerde hem zelfs in de oefenmatchen.

Eerst onder het voorwendsel dat hij met een klein fysiek probleem sukkelde. Vervolgens omdat hij met zijn hoofd niet meer bij United zat. Toen hij interne sprintcijfers lekte op sociale media, wilde Solskjaer hem niet meer zien. In afwachting van een transfer passeerde Lukaku langs Neerpede. Hij onderhield zijn conditie bij de U18 van Anderlecht. Zijn veilige haven als het rond hem stormt.

De ploegen die destijds zijn hoofd op hol brachten, zijn dezelfde als die in 2023: Inter én Juventus. Cristiano Ronaldo, toen bij Juve, deed een belletje. Hij liet Lukaku weten dat hij welkom was in Turijn. Juventus probeerde United te paaien door Paulo Dybala in ruil aan te bieden. Een akkoord leek in zicht, tot de Argentijn liet weten geen zin te hebben in een transfer. Zo eindigde Lukaku uiteindelijk op 8 augustus bij Inter. Waar hij met Antonio Conte een trainer vond die hem op zijn kwaliteiten uitspeelde en die de juiste snaren wist te bespelen. De perfecte match.

Die lessen van Conte en fysieke goeroe Antonio Pintus is Lukaku niet vergeten. De medische tests bij Inter toonden aanvankelijk zorgwekkende parameters. Volgens Conte had hij een flinke stroomstoot nodig. Moordende trainingssessies en een speciaal dieet zorgden ervoor dat hij vanaf oktober naar zijn beste niveau kon groeien.

Deze zomer heeft Lukaku tot nu toe al een week extra verloren ten opzichte van toen. Staat er nog meer druk op een lichaam dat ondertussen vier jaar ouder is en veel meer littekens draagt. Bredere schouders, kwetsbaardere spieren. Vorig seizoen forceerde hij zich door te snel terug te komen na een hamstringblessure.

Het is de vraag hoe ver hij straks kan gaan bij de Duivels, in die geleidelijke opbouw zonder wezenlijk matchritme. En hoeveel minuten zijn lijf werkelijk aan zal kunnen.

Op de achtergrond rekent de staf van Tedesco mee.