Koploper Chelsea speelt gelijk tegen Manchester United

Chelsea controleerde grote delen van de wedstrijd en had met schoten van Hakim Ziyech en Antonio Rüdiger de beste kansen in de eerste helft. Toch kwam Manchester United, waar Cristiano Ronaldo op de bank begon, in de tweede helft op voorsprong. Na een lange trap van Bruno Fernandes controleerde Jorginho de bal helemaal verkeerd, waarna Jadon Sancho zijn eerste competitietreffer voor United maakte.

Chelsea kwam op gelijke hoogte uit een strafschop. Jorginho schoot raak vanaf elf meter, na een overtreding van Aaron Wan-Bissaka op Thiago Silva. De Italiaan kon zich daarmee revancheren voor zijn eerdere blunder. In de slotfase zette Chelsea, met de ingevallen Romelu Lukaku, aan voor een tweede treffer, maar United kreeg met Fred ook nog een grote kans. Hij schoot in de handen van doelman Edouard Mendy. Ook de ingevallen Ronaldo kon geen beslissing forceren. In de slotseconden schoot Rüdiger in kansrijke positie hoog over.