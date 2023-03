Kopecky ziet ploeggenote Reusser indrukwekkende solo afronden

In de laatste kilometers werd het nog even spannend. Reusser nam een verkeerde afslag, maar had een comfortabele voorsprong op de concurrentie. Kopecky reed dan weer een wedstrijd in de achtergrond en moest in de finale halt houden door een val van haar ploeggenote.

Samen winnen geldt niet alleen voor Jumbo-Visma. Ook in het vrouwenwielrennen is er een ploeg die alles oppeuzelt dit voorjaar. SD Worx won al de Omloop, Strade Bianche, Nokere Koerse en nu ook Gent-Wevelgem. Marlen Reusser nam die laatste overwinning voor haar rekening en reed solo over de finish.

Op 41 kilometer van de meet trok Reusser haar motor op gang. De Zwitserse is normaal een van de meesterknechten van SD Worx, maar mocht vandaag haar eigen kans gaan. In de zware weersomstandigheden breidde ze haar voorsprong uit tot boven de twee minuten, het grootste verschil ooit in Gent-Wevelgem. Het was niet alleen het grootste verschil ooit, het was ook de langste solo ooit.

Kopecky bekeek de wedstrijd vanop een afstandje en bolde minuten later over de meet. In volle finale kwam haar ploeggenote Wiebes ten val, waardoor Kopecky ook in de remmen moest. Gelukkig voor beide rensters zonder erg. De overwinning van Reusser is alvast een pleister op de wonde.