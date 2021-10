Kopecky veegt alle teleurstellingen weg met wereldtitel

Na zilveren medailles in de afvallingskoers en het omnium kroonde Kopecky (25) zich in de puntenkoers tot wereldkampioene. Ze koppelde een stel sterke benen aan tactisch inzicht. De Britse Katie Archibald leek lange tijd stokken in de wielen te steken, maar in een spannende ontknoping fietste de Belgische wegkampioene in haar eentje een extra bonusronde bij elkaar. Die twintig punten duwden haar naar de koppositie.

Voor ons land was het de eerste wereldtitel ooit in de puntenkoers bij de vrouwen. Archibald pakte op vier punten het zilver, de afscheidnemende Nederlandse Kirsten Wild haalde brons.

De stralende lach waarmee Kopecky na honderd ronden de finish passeerde en het podium betrad, sprak boekdelen. In 2017 won ze met Jolien D’hoore goud in de ploegkoers, maar deze prestatie klaarde ze alleen.

Dat het gebeurde in de puntenkoers was geen toeval. Vijf jaar geleden was Kopecky al Europees U23-kampioene op dit onderdeel. “Eindelijk”, reageerde ze bij Sporza. “Ik heb er nog eens alles uitgegooid. Ik kon de wedstrijd enorm goed lezen en wist wanneer ik moest gaan of wanneer ik puntjes moest oprapen. Alles viel op zijn plaats.”

Haar droomweek staat in schril contrast met de ontgoochelingen van de afgelopen maanden. Tokio was een groot doel, maar met een vierde plek in de olympische wegrit strandde Kopecky op de meest ondankbare plaats. Ze kon zich niet revancheren op de piste want viel zowel in de ploegkoers als in het omnium. Mentaal en fysiek een zware klap. In sneltempo stoomde ze zich klaar voor het WK in Leuven, maar ook dat werd een desillusie.

“Deze regenboogtrui maakt inderdaad heel veel goed”, vertelt ze. “Ik stond zelf een beetje versteld van hoe mijn benen aanvoelden deze week. Ik voelde me écht goed, terwijl ik naar hier kwam met het idee dat het mentaal toch een beetje op was.”

Zilver voor De Ketele-Ghys

Na de wereldtitel van Kopecky behaalde België op de slotdag van het WK baanwielrennen nog een medaille. Kenny De Ketele (36) en Robbe Ghys (24) veroverden na een sterke finale een bronzen plak in de ploegkoers, het zesde eremetaal voor ons land in Roubaix. De Ketele en Ghys moesten enkel wereldkampioen Denemarken, met een sublieme Michael Morkov, en Italië voor zich dulden.

Voor De Ketele was het overigens de tweede medaille op dit WK. Vrijdag veroverde hij ook al zilver in de puntenkoers. In totaal zit De Ketele zo aan acht WK-medailles.

Zaterdag kwamen al Fabio Van den Bossche (omnium mannen) en het duo Shari Bossuyt-Katrijn Declercq (ploegkoers vrouwen) in actie. In beide wedstrijden was een achtste plaats het eindresultaat. Gisteren behaalde Jules Hesters een knappe vijfde plaats in de afvallingskoers, Nicky Degrendele sneuvelde dan weer in de herkansingen in de keirin.