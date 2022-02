Kopecky trapt avontuur bij SD Worx ambitieus op gang: ‘Droom van Ronde van Vlaanderen’

Kopecky heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij de ploeg van toprensters als Chantal van den Broek-Blaak, Marlen Reusser en Demi Vollering. Onder impuls van deze speerpunten mikt ook Kopecky hoog.

“Ik heb hard nagedacht over mijn keuze om naar SD Worx over te stappen”, zei onze landgenote. “Maar het was een goede beslissing als je ziet hoe het team bijvoorbeeld de lenteklassiekers domineert. Van zulke koersen droom ik. Ik denk dat we een sterke formatie zullen kunnen opstellen. We hebben heel veel troeven om uit te spelen, het gevaar bij ons kan van overal komen. Dat is zeer moeilijk voor andere teams.”

Kopecky onthulde voorts ook waar haar ambities het komende jaar liggen. “Ik droom ervan om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ik hoop dat dit team me daarbij kan helpen.”

Ook de technische staf van SD Worx kijkt met de nodige ambitie uit naar wat Kopecky in haar mars heeft. “Lotte rijdt al op een topniveau, maar het is ons doel om haar de laatste procenten bij te brengen om van haar een echte winnares te maken”, vertelde sportdirecteur Danny Stam. “Ze is al een echte toprenster maar won nog niet enorm veel koersen omdat ze geen team rond haar had. Dat zal nu anders zijn.”