Kopecky tevreden met derde plaats in massasprint: ‘Hier kunnen we op bouwen’

Kopecky mengde zich twee keer in de tussensprint: een keer werd ze vierde, de tweede tussensprint kwam wel op haar naam. Marianne Vos en Wiebes deden daar niet mee. “De sprint lag dicht tegen de finish”, stelde Kopecky. “Vandaar wellicht die keuze van hen. Ik besloot toch mee te sprinten. Uiteindelijk moet je op de piste ook heel vaak tussensprinten rijden. Ik denk niet dat het effect had op mijn eindsprint. Er was nog genoeg tijd om te herstellen.”

Dankzij haar derde plaats in Parijs telt Kopecky nu zestig punten voor het groen, tien minder dan Wiebes. “Het doel is toch om me ook de komende dagen te mengen in de sprints. Er vallen heel wat punten te winnen en er komen nog aankomsten die me beter moeten liggen.”