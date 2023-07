Kopecky schenkt SD Worx net niet de vijftigste zege van het seizoen: ‘Op een rotonde slipte ik weg’

Lotte Kopecky (SD Worx) draagt ook vandaag de gele trui als leider in de Tour de France Femmes. Aan het eind van een lastige tweede etappe sprintte ze ondanks een leeglopende achterband naar een tweede plaats, achter de Duitse Liane Lippert (Movistar).

De almacht van SD Worx in het vrouwenwielrennen is dan toch te kraken. Kopvrouw Demi Vollering trok in de tweede etappe van de Tour de France Femmes hoogstpersoonlijk de sprint aan voor ploeggenoot Lotte Kopecky, maar die werd in de laatste meters geklopt. Naast haar was de Duitse Liane Lippert van Movistar, ploeggenoot van titelverdediger Annemiek van Vleuten, op de licht oplopende strook sterker en sneller. De Belgische behield wel de zondag veroverde gele trui. De wedstrijd werd nog ontsierd door een zware val van Eva van Agt, die in dienst rijdt van Jumbo-Visma.

Het was het niet voorziene slot van een etappe over een reeks pittige beklimmingen: de rensters kregen 2.500 hoogtemeters voor de kiezen. Met 49 overwinningen is SD Worx dit jaar met afstand de grootste slokop in het peloton. Van de selectie in Frankrijk wordt veel verwacht. Vollering is topfavoriet voor de eindzege, Lorena Wiebes is de snelste sprinter en Kopecky is de troef in aankomsten waar explosiviteit is vereist.

De ploeg leek in de rit van 151 kilometer tussen Clermont-Ferrand en Mauriac tijdens de laatste klim, op door een plotselinge bui nat geworden wegdek, alles onder controle te hebben. Een aantal kandidaten voor het eindpodium probeerde een gaatje te slaan, onder wie Katarzyna Niewiadoma, Juliette Labous en ook Lippert. De pogingen strandden telkens op de correcties van SD Workx, vooral door toedoen van Marlen Reusser en Vollering zelf. Intussen verloor Van Vleuten haar grote concurrent geen moment uit het oog.

Regen eist slachtoffers

Lippert zei na haar overwinning dat ze zich geheel op Kopecky had gericht. “Ik wilde kalm blijven. Een lange sprint bergop ligt me goed.” Ze voelt zich bovendien thuis in natte omstandigheden. “Ik was blij dat het begon te regenen.”

Kopecky vertelde dat ze kampte met een leeglopende band. “Op een rotonde slipte ik weg.” Ze wilde het niet als excuus voor haar tweede plek aanvoeren.

Voor de ontknoping in Mauriac had de regen al een tol geëist. De Nederlandse Eva van Agt schoof in een afdaling in een bocht onderuit en gleed op hoge snelheid tegen een vangrail aan. Op dat moment leek de kleindochter van voormalig premier en wielerliefhebber Dries van Agt juist wat afstand te nemen van twee medevluchters. Met Yara Kastelijn en Anouska Koster vormde ze een kopgroep die lang uit de greep van het peloton wist te blijven. Volgens haar ploeg was ze bij bewustzijn en is ze naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

Eerder in de wedstrijd was ook Van Vleuten ten val gekomen, toen rensters naast haar met de sturen in elkaar haakten. Ook Lippert lag erbij. De tuimeling had geen gevolgen. Van Vleuten schreef het voor de camera van de NOS toe aan het belang van de wedstrijd. “In de Tour koerst iedereen op het scherp van de snede. Het is vechten voor je plek. Je moet vier uur lang op en top geconcentreerd blijven.”