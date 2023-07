Kopecky pakt eerste rit en geel: ‘We gaan ons niet blindstaren op het verdedigen van deze trui’

Kopecky staat er al een heel seizoen: winst in de Omloop, Nokere Koerse, Ronde van Vlaanderen, Dwars door het Hageland, de twee BK’s. Zeventien koersdagen bij de dames, slechts vijf keer niet in de top vijf. Zondag kwam daar ook ook de openingsrit van de Tour bij.

Kopecky blijft wel bescheiden bij haar successen. Althans zo laat ze uitschijnen. Voor de Tour: “Ik heb geen rit specifiek aangestipt en heb weinig verwachtingen.” Na de eerste rit bleek dat Kopecky haar raid op geel al weken had voorbereid. “Toen ik een maand geleden het parcours bekeek, dacht ik dat het een sprint zou worden. Toen onze ploegleider later het parcours met de wagen was gaan verkennen, stuurde hij mij meteen: ‘Die eerste rit is echt iets voor jou’.”

Op dat moment had Kopecky nog geen zin in de Tour na haar slechte ervaring van vorig jaar: “Mijn slechtste week op de fiets ooit door een slechte voorbereiding.” Onze landgenote verkoos daarom de Giro. Omdat SD Worx met de sterkst mogelijke opstelling rond klassementsrenster Demi Vollering wou starten, ging Kopecky na aandringen van de ploegleiding toch overstag. Met focus op de openingsrit: “Al een paar weken stuurden mijn beste vriend en ik elkaar elke ochtend een bericht met als inhoud: ‘10 km en een geel hartje’.”

Beproefd recept

Toen Kopecky vrijdag tijdens de verkenning de Côte du Durtol (1,7 km aan 7,2 procent) voluit naar boven reed, was de bevestiging compleet. “Ik reed er mijn beste vijfminutenwaarde ooit. Het gaf dat extra tikje vertrouwen. Ik weet graag vooraf hoe lang een inspanning exact duurt, zodat ik dat beter kan inschatten tijdens de koers.”

Bij SD Worx lagen er echter twee scenario’s op tafel. “Lotte mocht op de klim haar kans gaan. Als het een sprint zou worden, was het voor Lorena”, zegt ploegleider Danny Stam. Een beproefd recept. Zowel in de Omloop als in Nokere ging Kopecky solo en won Lorena Wiebes de sprint van de achtervolgende groep.

Zo geschiedde ook in Clermont-Ferrand. Het viel op hoe gemakkelijk Kopecky op de Durtol stand hield in een groep met quasi alleen klassementsrenners. “Ik voelde dat ik overschot had en zag Lorena vrij snel uitzakken, dus wist ik dat het aan mij was om iets te proberen. Ik moest er vooral over waken dat ik niet ingesloten werd en vrije baan kreeg.”

Op 9,7 kilometer van de streep - met nog 400 meter klimmen te gaan - zei Kopecky adieu tegen de rest. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten: “Lotte ging erg hard en deed het perfect. Ik wou haar nog counteren, maar dit is geen eendagskoers. Ik moet krachten sparen.” Omdat in de achtervolging iedereen naar elkaar keek, en zowel Vollering, Marlen Reusser als de teruggekeerde Wiebes voor stoorzender speelden, reed Kopecky alsmaar verder weg.

Met een voorsprong van 45 seconden staat Kopecky comfortabel in het geel. Winst in deze Tour de France Femmes is uitgesloten, maar in principe kan Kopecky de gele trui zes dagen dragen. De heuvelrit van maandag telt 2.449 hoogtemeters. Volgens Rik Van Slycke, ploegleider van Fenix-Deceuninck, is dat een rit waarin het klassement een eerste keer dooreen geschud kan worden.

Toen we vooraf aan Wiebes vroegen welke ritten Kopecky het beste pasten, was haar antwoord: “rit twee en rit vier”. Qua hoogtemeters per kilometer de zwaarste etappes van de eerste zes dagen. Kopecky: “In het geel een rit winnen, dat zou mooi zijn.”

De Belgische kampioene wil echter - weinig verrassend - geen kleur bekennen. “Het zou leuk zijn om deze mooie trui een paar dagen te mogen dragen, maar het hogere doel is het klassement met Demi. Als we daarvoor een gele trui moeten opofferen, is dat de normaalste zaak van de wereld.”

Stam: “We gaan ons niet blindstaren op het verdedigen van deze trui. Het is te vroeg om nu al de hele koers te controleren. Als we daarvoor bepaalde mensen moeten opofferen, is dat maar zo.”

Het klinkt bekend van bij de mannen. Alleen pakken ze het bij SD Worx handiger aan dan bij Jumbo-Visma met Wout van Aert. Kopecky heeft haar rit beet en is gesust. Opmerkelijker: voor de tweede plaats trok Vollering de sprint aan voor Wiebes. Vollering verloor zo zelfs twee seconden en een kans op boniseconden, maar de ploeggeest in een rittenkoers is belangrijker dan drie seconden meer of minder. Jonas Vingegaard kan er nog iets van leren.