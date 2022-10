Kopecky ontwijkt valpartijen en knalt naar wereldtitel

De 26-jarige Lotte Kopecky kwam als een van de topfavorieten aan de start van het WK in de afvalling. Ze is regerend Europees kampioene in het onderdeel en was uittredend vicewereldkampioene. De winnares van vorig jaar, de Italiaanse Letizia Paternoster, verdedigde in Saint-Quentin-en-Yvelines haar wereldtitel niet.

Net als op het EK werd de afvallingskoers opgeschrikt door enkele valpartijen, waardoor er een herstart en neutralisatie kwamen, en met de Japanse Yumi Kajihara een belangrijke concurrente voor Kopecky uit de wedstrijd verdween. Kopecky overleefde zelf alle eliminaties, waarna het een duel werd met de Italiaanse Rachele Barbieri voor goud. Dat trok de Belgische met een langgerekte sprint met overmacht naar zich toe. Barbieri moest zo tevreden zijn met zilver, brons ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Kopecky rijdt later dit WK nog het omnium (vandaag), de ploegkoers (morgen) en de puntenkoers (zondag). Haar grote doel zijn de Spelen van Parijs in 2024, daarom blijft ze ook op de piste actief.

Italië geklopt

Groot-Brittannië heeft dan weer de gouden medaille veroverd op de ploegenachtervolging voor mannen. De Britten hielden de Italiaanse titelverdedigers, met daarbij onder meer Filippo Ganna, van winst.

De Italianen waren niet alleen de uittredende wereldkampioenen in de ploegenachtervolging, ze zijn ook regerend olympisch kampioen. Toch reden ze in de finale van het achtervolgingstoernooi de hele tijd achter de feiten aan. Na een goede start van de Britten kreeg Italië nooit zijn achterstand gedicht, ondanks een lange beurt van kersvers werelduurrecordhouder Ganna in de slotfase.

De Britten wonnen met 3:45.829, de Italianen moesten met zilver en een tijd van 3:46.033 naar huis.

Wegrenners Ethan Hayter en Ethan Vernon behaalden zo een wereldtitel op de baan, samen met landgenoten Oliver Wood en Daniel Bigham. Opvallend: Bigham maakt deel uit van de omkadering van de Ineos Grenadiers die Ganna afgelopen weekend nog naar het werelduurrecord leidde, en de Brit is zelf ook oud-werelduurrecordhouder.

Denemarken won de kleine finale voor brons van Australië. De jonge Belgische achtervolgingsploeg, met Tuur Dens (22), Thibaut Bernard (19), Gianluca Pollefliet (20) en Noah Vandenbranden (20), verliet een uitstekend toernooi met de achtste plaats en een nieuw nationaal record van 3:52.480.