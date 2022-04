Kopecky niet tevreden met tweede plaats: ‘Mocht niet vol doorrijden’

Ondanks haar overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche werd Kopecky in Parijs-Roubaix niet als speerpunt uitgespeeld bij haar Nederlandse ploeg. Die rol was voor haar ploeggenotes Chantal van den Broek-Blaak en Christine Majerus weggelegd.

“Jammer”, lachte Kopecky na de wedstrijd groen. “Toen ik voorop reed met Lucinda (Brand) en Marta Bastianelli werd me gezegd dat ik niet vol moest of mocht doorrijden. Ik was vandaag niet echt de kopvrouw. Het was vooral de rest een beetje onder druk zetten, niet zozeer proberen weg te rijden.”

“De ontgoocheling overheerst. Ik voelde me best wel goed, en we hadden de wedstrijd goed in handen, maar in een split second veranderde de hele situatie en waren we op achtervolgen aangewezen. Net toen ik weer werd ingelopen, gingen drie andere rensters aan, waaronder Longo Borghini. Elena (Cecchini) was mee voor ons, maar plots was Longo Borghini gaan vliegen. Ze was heel sterk.”