Kopecky na de Ronde: ‘Ik hoop dat mijn overwinning meer meisjes op de fiets zet’

Liever sprint ze tegen Annemiek van Vleuten om de overwinning dan dat ze microfoon en camera trotseert. Lotte Kopecky (26) zat zondag in volle finale van de Ronde van Vlaanderen meer op haar gemak dan de dag nadien in het Wielercentrum Eddy Merckx aan de Gentse Blaarmeersen, waar ze de pers te woord staat. Het laatste hoort er nu ook bij, weet Kopecky.

Hier zit een winnaar van de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Daar heeft Kopecky zieltjes mee gewonnen. “Vrouwenwielrennen zit in de lift”, beseft ze. “De evolutie de voorbije jaren is enorm geweest. Voor mij voelt het alsof ik een verantwoordelijkheid heb, of een voorbeeldfunctie.”

Jolien D’hoore is nog maar net gestopt. In België zijn alle ogen nu op Kopecky gericht. Over twee weken rijdt ze Parijs-Roubaix. Daarna gaat ze zich op de Giro en de Tour voorbereiden. En dan richt ze zich op het WK in Australië.

Nog twee talenten

In Gent-Wevelgem werd de overwinning van Biniam Girmay historisch genoemd. Girmay komt uit Eritrea, is een Afrikaan en Afrika is onontgonnen terrein als het om wielrennen gaat. Talentvolle renners zijn er ongetwijfeld, maar hoe vinden ze de weg naar de top van het professionele wielrennen?

Die vraag stelt Kopecky zich ook voor het wielrennen bij de vrouwen in België. Er is Julie De Wilde, negentien nog maar. De Wilde heet een talent te zijn. Vorige week werd ze tweede in Dwars door Vlaanderen. En er is Shari Bossuyt (21), die volgens Kopecky aan een heel goed voorjaar bezig is.

“Dan zijn we nog maar met drie. Drie is niet genoeg. Ik hoop dat mijn overwinning meer meisjes op de fiets zet en dat ze doorbreken aan de top. Wie van het wielrennen droomt, mag zich door niets laten tegenhouden. Je moet er plezier in vinden. Maar je moet ook weten dat het een harde wereld is. Met talent alleen kom je er niet. Het is keihard werken, er moeten opofferingen worden gemaakt.”

Kansen oppofferen

Door keihard te werken staat Kopecky waar ze nu staat. Ze kreeg een plaats bij SD Worx, een topploeg uit Nederland, dat het wielrennen bij de vrouwen domineert. Twee keer nu al kreeg Kopecky het voor elkaar dat haar ploegmaats voor haar werkten, in de Strade Bianche en in de Ronde van Vlaanderen opnieuw.

Chantal van den Broek-Blaak, winnares van de Ronde van Vlaanderen in 2020, offerde haar kansen op om Kopecky zondag aan de winst te helpen. Toen ze in december voor het eerst op trainingskamp vertrok met haar nieuwe ploegmaats vroeg Kopecky zich af: pas ik wel in deze groep? Drie maanden later is het antwoord ja.

“Op training voelde ik snel wat iedereen in zijn mars had. Dat ik het zelf kon afmaken in de Strade Bianche gaf ook weer vertrouwen aan mijn ploegmaats. Het geeft me superveel rust nu ik weet dat andere ploegmaats ook de koers kunnen winnen en dat de druk niet enkel op mijn schouders rust. Dat maakt een groot verschil.”