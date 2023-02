Kopbeurten met 71 kilometer per uur, zo pijnigt Evenepoel ieders benen

Soudal-QuickStep heeft de ploegentijdrit in de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen en ook de eindzege is binnen bereik. Thuisploeg UAE ziet het somber in. ‘Een minuut goedmaken op Remco Evenepoel, hoe moet je daaraan beginnen?’

De kop is eraf. Remco Evenepoel heeft voor het eerst sinds zijn wereldtitel een koers gewonnen. Niet in zijn regenboogtrui, maar daar was hij niet minder blij om. “Een overwinning van de ploeg zal achteraf mooier zijn dan bepaalde individuele zeges.”

De ploeg stond er. “Hier moet ik even van bekomen”, pufte Bert Van Lerberghe. Dat gold ook voor Tim Merlier. “Tijdens zijn laatste kopbeurt zag je zijn benen volledig ontploffen”, sprak Evenepoel.

Bij Pieter Serry was dat al eerder gebeurd. Logisch, als man met de ondankbare taak om achter Evenepoel te zitten. Zijn kopbeurt duurde soms korter dan acht seconden, maar hij hield het langer vol dan gedacht. “Daardoor konden Mauro Schmid en ik iets langer onze krachten sparen”, zei Louis Vervaeke, die op vier kilometer van de streep wilde afhaken, zag dat Merlier en Van Lerberghe net dan afzwaaiden en hij dus de vierde man was die mee moest naar de streep. “Het was bijten, maar ik heb de voorbije weken veel getraind op de tijdritfiets. Dat werpt nu zijn vruchten af.”

Schmid deed in de slotfase lange kopbeurten. Ook Josef Cerny maakte zijn naam van tempobeul waar, zelfs al was de Tsjech maandag nog gevallen. “Mijn benen doen nu meer pijn dan de wondes op mijn armen en ellebogen.”

Groter voorblad

Zonder elk van deze zes renners was de dagzege er voor Soudal-QuickStep nooit gekomen, maar aan de bijdrage van Evenepoel kon niemand voorbij. “Ik had als enige van de ploeg een voorblad met zestig tanden op mijn fiets staan. Op de lange strook met meewind was het dus aan mij om een lange kopbeurt te doen. Ik denk dat het ongeveer anderhalve kilometer was.”

Anderhalve kilometer. Wetend dat een kopbeurt in een ploegentijdrit varieert tussen tien seconden bij de mindere goden en dertig seconden bij de toppers deed Evenepoel dus drie lange kopbeurten achter elkaar.

De winnaars van de dag: Tim Merlier, Louis Vervaeke, Bert Van Lerberghe, Mauro Schmid, Josef Cerny en Remco Evenepoel (zittend). Beeld Photo News

In tegenstelling tot zijn zes ploegmaten reed Evenepoel met een voorwiel met zeer hoge velgen. De uitleg is simpel: het was geen wiel van sponsor Specialized. Enkel voor kampioenen wordt een uitzondering gemaakt.

De lange kopbeurt was één ding, de snelheid nog iets anders. Evenepoel: “Ik had echt goede benen. Op die strook meewind lag de snelheid voortdurend rond de 71 kilometer per uur. Daar heb ik mijn ploegmaten echt pijn gedaan. Het was ook nodig als we nog de zege wilden pakken.”

Die kopbeurt van anderhalve kilometer deed ook pijn bij Evenepoel. “Geleidelijk van 60 naar boven de 70 kilometer per uur versnellen viel nog mee. Maar om op die topsnelheid te blijven moet je tegelijk een hoge cadans trappen en kracht op de pedalen ontwikkelen. Dat was echt moeilijk.”

Vandaag klimmen

De tijdrit was goed voor zijn eerste zege van het seizoen, maar net niet snel genoeg voor zijn eerste leiderstrui in 2023. Luke Plapp staat in dezelfde tijd, maar eindigde in de openingsrit één plaats hoger dan Evenepoel. “Ik vind het prima dat ik de leiderstrui nog niet heb. Nu is het aan Ineos Grenadiers om in de langste rit het kopwerk te doen.”

De langste rit vandaag eindigt op Jebel Jais, een klim van 21 kilometer aan 5,4 procent. Evenepoel: “Het is zeker niet de zwaarste klim. Het is voordelig om in het wiel te zitten en op het einde een punch over te houden om te sprinten voor ritwinst.”

Zo ging het ook tijdens de vorige drie aankomsten op Jebel Jais. 2019: de eerste elf renners binnen de vijf seconden. 2021: de eerste zeventien renners binnen de acht seconden. 2022: de eerste zestien renners binnen de drie seconden.

Luke Plapp draagt voorlopig de leiderstrui. Beeld Photo News

Het is dus best mogelijk dat Evenepoel vanavond niet in de rode leiderstrui staat. Dat weet ook Plapp. “De klim is een loper. Filippo Ganna is een echte klasbak, maar zelfs hij, als zware tijdrijder, eindigde vorig jaar op Jebel Jais in de eerste groep. Het is ook een klim die mij goed ligt.”

Plapp is van opleiding pistier en kan een aardig stukje klimmen. Zondag wacht de aankomst op Jebel Hafeet (10,8 kilometer aan 6,6 procent). Plapp: “Een inspanning van 25 minuten. Daar is Evenepoel in het voordeel.”

Plapp en Evenepoel kennen elkaar door en door. Ze delen het geboortejaar 2000. Toen Evenepoel in 2019 wereldkampioen tijdrijden bij de junioren werd in Innsbruck eindigde Plapp tweede. Ook in de voorbije Ronde van Noorwegen nam de Belg de maat van de Australiër.

Waaierslag

Plapp is niet de enige concurrent van Evenepoel voor het eindklassement. Pello Bilbao volgt op vier seconden. De Bask is een goede klimmer, maar explosief genoeg om Evenepoel te vloeren?

Dat is Adam Yates wel, hij volgt echter al op 1:09, zijn ploegmaat Jay Vine zelfs op 2:20. Bij thuisploeg UAE zien ze de bui al hangen. CEO Mauro Gianetti: “In de koers is veel mogelijk. Maar één minuut goedmaken op deze Evenepoel, hoe moet je daaraan beginnen? We zullen blijven vechten, maar als je realistisch bent maken we geen kans meer op de eindzege. De belangrijkste rit van deze UAE Tour was maandag in de waaiers. Daar hebben we een kans gemist.”

In principe zijn er waaiers mogelijk in de vlakke ritten van morgen, vrijdag en zaterdag, maar de wind zwakt de komende dagen af naar 2 beaufort. Te weinig voor waaiers en een pak trager dan 71 kilometer per uur.