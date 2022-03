Koning Benzema brengt Madrid in extase met hattrick

De foto is ondertussen wereldberoemd. Een tiener ligt op zijn buik op zijn bed. Met het hoofd op de handen kijkt het jongetje dromerig naar de hemel. Rondom hem hangen tientallen posters van zijn idool, in het shirt van Real Madrid. Als kind is Kylian Mbappé geobsedeerd door Cristiano Ronaldo, door Real Madrid.

Zou hij op zijn 23ste nog altijd even verliefd zijn op het maagdelijke wit? Zou hij nog altijd overtuigd zijn dat hij bij Real beter af is dan bij PSG, waar nu ook Lionel Messi en Neymar in zijn schaduw spelen? Dat hij in de Spaanse hoofdstad meer kansen heeft op glorie?

In gedachten verzonken slofte een andere hoofdrolspeler aan de rust van het veld. Als de situatie voor een team uitzichtloos lijkt kan een wandeling van het zestienmetergebied naar de kleedkamers lang en eenzaam zijn. Het kopje van Thibaut Courtois boog een aantal keer naar beneden. Hij trok de mouwen op. Hij schudde eens met zijn hoofd. Pas toen hij aan de tunnel vriendin en familie in de tribune spotte lichtten de ogen even op. Een vluchtige groet. En dan weer bezinnen.

Verwoestende uithaal

Courtois is het type dat de doelpunten die hij incasseert tot in de puntjes analyseert. Ook aan de top raakt een doelman nooit uitgeleerd. Er zijn zo van die van de schoten en bewegingen van spelers waarop een keeper de volgende keer beter zal anticiperen. Zo van: een tweede keer zullen ze mij niet meer hebben.

In het specifieke geval van Mbappé geen derde keer eigenlijk. Toen hij een tweede keer op Courtois af mocht stormen haalde hij de trekker over. Naar binnen draaien, een schot aan de verste paal veinzen met de schouder en dan verwoestend uithalen. Courtois lag erbij en keek ernaar. Aan de zijlijn gleed een juichende Mbappé op de knieën. Handje tegen het hoofd. De VAR greep echter in, wegens voorafgaand buitenspel van Nuno Mendes.

Laten we het de generale repetitie noemen. Toen hij tien minuten voor rust na een geweldige pass van Neymar richting zestien mocht hollen, deed hij exact hetzelfde. Courtois deed wel een poging om de bal uit zijn kortste hoek te duwen, maar was geklopt. Hij gooide de armen verongelijkt in de lucht. Toch geen twee keer op dezelfde manier.

Kylian Mbappé omspeelt Thibaut Courtois. Beeld AP

Real kreunde. Gianluigi Donnarumma hield Benzema van de gelijkmaker, maar het was altijd oppassen voor die gevaarlijke counters. Ook na rust, toen Courtois met verse moed uit de kleedkamer kwam. Mbappé klopte hem een derde keer. De VAR greep opnieuw in wegens buitenspel.

Schreeuw van Courtois

En toen sloeg de motor van Benzema aan. In twintig minuten deed hij wat niemand op het uur voor mogelijk had geacht. Hij trok de scheve situatie in zijn eentje recht met drie goals. Een hattrick.

De oude koning is aan een straf seizoen bezig. Aan zijn doel gleed een enthousiaste Courtois drie keer op de knieën. Bij de derde schreeuwde hij het uit. Bernabéu danste, Bernabéu zong: “Real is de koning van Europa.”

Ergens lag zijn nieuwe prins plat op de buik.