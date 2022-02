Kompany verliest zelfbeheersing in Leuven

Twee minuten voor tijd, vlak voor de bank van Anderlecht, ging OHL-speler Mathieu Maertens tegen de grond. Amir Murillo had hem licht geraakt. Scheidsrechter Erik Lambrechts zwaaide met een tweede gele kaart: rood. Twee meter verder verloor Vincent Kompany zijn zelfcontrole. Eerst door hard op de dug-out te slaan, daarna door hevig te roepen en gesticuleren richting Lambrechts, omdat Benito Raman even voordien géén fout had meegekregen. Lambrechts trok geel. Kompany kalmeerde niet. Lambrechts trok nog eens geel: rood.

Zelf gaf Kompany achteraf geen duiding. Dan deed T2 Willem Weijs dat maar in zijn plaats. “De wedstrijd werd beïnvloed door de scheidsrechter”, vertelde Weijs. “Over die kaart van Murillo wil ik het niet eens hebben. Het ging over de fase net voordien, waar Raman in een zeer kansrijke positie werd afgestopt, zonder daar een fout voor te krijgen.”

Volgens doelman Vincent Van Crombrugge gaf de scheidsrechter in de spelerstunnel toe dat hij de fout op Raman niet goed had ingeschat.

Nu moet Anderlecht het in zijn volgende wedstrijd doen zonder echte rechtsachter. En zonder Kompany op de bank.

Frustratie Refaelov

Anderlecht werd soms overbluft door het Leuvense tgv-voetbal. “Bij momenten leek het meer op een basketbalmatch”, zei Van Crombrugge. Een context waarin Lior Refaelov niet gedijt. Zijn acties in balbezit misten precisie, in balverlies droeg hij niet bij aan de stabiliteit in het centrum.

“Er waren te veel omschakelmomenten waarin we niet snel genoeg hebben gereageerd”, analyseerde Weijs. “De ruimtes waren te groot.”

In minuut zestig stak de vierde scheidsrechter het bordje met rugnummer 11 de lucht in. Hetzelfde gebeurde met de armen van Refaelov. Je zag hem denken: waarom ik? In 2022 scoorde Refaelov één keer in de competitie, zonder assist.

“Ik denk dat het net goed is dat een speler in de herfst van zijn carrière nog zo gefrustreerd is dat hij van het veld moet”, zei Van Crombrugge.

Anderlecht had misschien niet altijd moeten winnen, maar wel altijd moeten scoren aan Den Dreef. Aan kansen geen gebrek. Alleen heeft paars-wit geen echte killer. Voor rust knalde Christian Kouamé een rebound vanaf tien meter de tribune in. Na de pauze deed hij hetzelfde met een lage voorzet van Murillo. Twee loepzuivere kansen. Maar het was met Kouamé zoals met heel Anderlecht in Leuven: te weinig koelbloedigheid.