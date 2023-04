Kompany staat op shortlist van struggelend Chelsea

Een finale beslissing is er nog niet genomen, maar de primeur van de krant The Times wordt rond de club bevestigd. Vincent Kompany is een van de trainers die Chelsea de voorbije weken heeft doorgelicht.

Chelsea zoekt een opvolger voor de ontslagen Graham Potter. Momenteel neemt clublegende Frank Lampard de honneurs waar. De komende weken hoopt de club te spreken met de kandidaten. Kompany heeft wel af te rekenen met zware concurrentie, zoals Julian Nagelsmann (ex-Bayern) en Mauricio Pochettino (ex-Spurs, ex-PSG). Een vierde naam is nog niet uitgelekt. Luis Enrique (ex-Barcelona, ex-Spanje) maakte te weinig indruk.

Chelsea gaf het voorbije jaar 600 miljoen euro uit, maar staat pas elfde in de Premier League.

Oude bekende bij Spurs

Kompany is ook intern bij Tottenham besproken. De oud-Rode Duivel heeft een volgeling binnen de club: sinds 22 augustus vorig jaar werkt Simon Davies er in de jeugdacademie. De Engelsman was destijds even de assistent van Kompany bij Anderlecht. Heeft hij zijn naam op tafel gelegd?

Tottenham wil de gesprekken met een nieuwe trainer zo discreet mogelijk afwerken. In zijn zoektocht naar een opvolger voor Antonio Conte zijn al veel ervaren trainers gepolst, onder wie Enrique en Nagelsmann. Tottenham ontkent dat het al een shortlist heeft gemaakt en dat er al een beslissing is genomen over zijn prioriteiten.

Kompany ligt nog vier jaar onder contract bij Burnley. De tweedeklasser wil de coach die hen naar promotie leidde graag houden en is bereid een financiële inspanning te doen.