Kompany: ‘Refaelov neemt de selectie op sleeptouw’

Beschouwt u de competitie-opener tegen Union als een geschenk van de kalendercommissie?

Vincent Kompany: “Het is leuk voor de supporters. Ook voor mij als Brusselaar pur sang is zo’n derby speciaal. Het wordt zaak om mijn enthousiasme over te brengen op de spelers. Het zal nodig zijn: Union kan dit seizoen verrassen. Het is een wolf in schaapsvacht.”

Zijn jullie klaar? De laatste test tegen Ajax (0-2-verlies) was niet hoopgevend.

“Mentaal in elk geval wel, de honger is groot. Maar voorts is het nog zoeken naar automatismen. Vorig seizoen waren we bij momenten een geoliede machine, nu zijn veel jongens vertrokken. Ik kan me niet inbeelden dat we nu minder gaan zijn dan toen, maar we moeten nog beter op elkaar ingespeeld geraken. Al mijn tijd kruipt daarin. Ik verwacht dat we als ploeg zullen groeien. Anderzijds staat dat los van de drang naar resultaten op korte termijn, die is er altijd op Anderlecht.

“Wat de oefenmatch tegen Ajax betreft: we hebben ook tegen AZ en Utrecht gespeeld in deze voorbereiding. Dat zijn concurrenten van Ajax in Nederland en toch was het verschil bijzonder groot. Die kloof kunnen we niet zomaar dichten. Ach, ik heb liever zulke wedstrijden, die halen je tenminste uit je comfortzone. Daar hebben we bewust voor gekozen.”

Wat is een realistische doelstelling?

(grijnst) “Ik ga de partijlijn aanhouden. Beter doen dan vorig seizoen (toen vierde, red.).”

De laatste prijs dateert inmiddels al van 2017.

“En dat is lang gezien de standaarden van deze club. Ik heb dat bij de jeugd meegekregen. Toen was een kampioensjaar met minder goed voetbal zelfs geen echte titel. Ach, het heeft geen zin om nu dingen te zeggen die de fans graag zouden horen. Ik verkies het te dóén. We willen de mooie tijden herbeleven, maar tegelijk is er de realiteit van vandaag.”

Ajax-speler Lissandro Magallan en Anderlecht-aanwinst Lior Refaelov. Beeld BELGA

Is Club Brugge andermaal de titelfavoriet?

“Wie voorbij Club wil, moet hopen dat zij minder zijn en zelf zeer goed presteren. Maar in België kan veel, dankzij de magische regels van de play-offs. Zie wat Genk bijna deed.”

Hoe graag wilt u er nog een scorende spits bij?

“Lukas Nmecha is vertrokken, net als Albert Sambi Lokonga. Maar ook vorig jaar hebben we spelers moeten vervangen. Percy Tau was plots weg, hij was belangrijk. Hetzelfde voor Jérémy Doku. Hendrik Van Crombrugge, een sterkhouder, heeft zich dan weer geblesseerd. Er was covid. En dan was er nog de exit van Vincent Kompany, die ook zijn momenten had. (lacht) Ik wil maar zeggen: we moeten omgaan met de omstandigheden. Achter de schermen maken we ons huiswerk. Als er een kans komt, zullen we die niet laten passeren.”

In afwachting van die goalgetter: wat kan Benito Raman bijbrengen?

“Hij heeft een ongelooflijke intensiteit. Raman is energiek en nog eens gevaarlijk in de box. Hij kan veel impact hebben.”

Geldt dat ook voor Wesley Hoedt en Lior Refaelov?

“Ja, zowel op als naast het veld. Er zijn wel jongeren die op tafel durven te kloppen, maar Refaelov en Hoedt sturen meer. Ook Raman moet een voorbeeld zijn. Sportief dan toch.”

Hebt u duidelijke afspraken gemaakt met Refaelov? In de vriendschappelijke duels speelde hij niet altijd.

“We spreken veel, we zijn eerlijk naar elkaar toe. ‘Rafa’ zal belangrijk zijn, soms met momenten, soms gedurende langere periodes. Positief is dat ik zie hoe de anderen nu al oppikken hoe hij over het voetbal denkt. Ik heb met Refaelov een speler erbij die de selectie op sleeptouw neemt en zelf gemotiveerd is om het verschil te maken.”

Hoe frustrerend is het dat er zo weinig stabiliteit in uw kern zit?

“We willen niet elk jaar heropbouwen, dat moeten we vermijden in de toekomst. Daarom is het goed dat de nieuwkomers voor meerdere seizoenen getekend hebben. Het is geen toeval dat ik daarnet over automatismen praatte. We beginnen misschien niet vanaf nul, maar we zetten toch wat stappen achteruit, weliswaar met de ambitie om er straks twee vooruit te zetten.”

Tot slot: hoe hebt u de exit van de Rode Duivels op het EK beleefd?

“We zitten telkens aan de foute kant van de tabelhelft. In Rusland was het niet anders. We zijn tegen Italië op het beste land gestoten. Je moet de factor geluk niet onderschatten.”