Kompany: ‘Nainggolan en Haroun zullen hier niet met bloemen arriveren’

Anderlecht kan vanavond zekerheid hebben over de derde plaats, een zege tegen Antwerp volstaat daarvoor. Maar Kompany verwacht een reactie van de Great Old na de pandoering in eigen huis afgelopen zondag.

“Ik ken de jongens in die kleedkamer van Antwerp een beetje”, sprak de coach van Anderlecht op zijn persconferentie. “Spelers zoals Radja Nainggolan en Faris Haroun, ik kan mij echt niet inbeelden dat zij hier morgen met een bos bloemen zullen arriveren. Zij zullen uit zijn op revanche. Ik denk dat ook zij kracht zullen halen uit die nederlaag, zoals wij ook al eerder hebben gedaan na moeilijke momenten dit seizoen.”

Als Anderlecht dit jaar op het podium eindigt, dat zou het seizoen voor Anderlecht geslaagd zijn. Ook al is dat in de ogen van Kompany nu al het geval. “Met het behalen van de Champions Play-Offs was ons seizoen al geslaagd”, zei Kompany. “Ik besef dat zo’n uitspraak moeilijk te verenigen is met het logo op onze borst. Hoe kan een seizoen voor Anderlecht geslaagd zijn als we derde of vierde eindigen en een bekerfinale hebben verloren.

“Ik heb deel uitgemaakt van het oude Anderlecht en de context is nu gewoon helemaal anders. Plant een vlag op het veld en die zal geen doelpunten scoren. Het zijn de spelers die het moeten doen. We hebben een jonge groep met jongens als Kana, Arnstad, Debast, Stroeykens, wij creëren waarde voor die jongens. Dat is ons plan en dan durf ik te zeggen dat ons seizoen nu al geslaagd is.

“Natuurlijk willen wij elke wedstrijd winnen, maar wij zijn nog altijd bezig met het incasseren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt en daar oplossingen voor te vinden. Dat is onze realiteit en die moeten we accepteren.”