Kompany: ‘Ik kan Raman zeker vergeven’

“Toen ik voorbij de journalisten liep en jullie zag glimlachen, wist ik dat het niet goed was.”

Vincent Kompany blikte gisteren voor het eerst terug op het onvoorziene interview dat een gefrustreerde Benito Raman gaf na afloop van de derby bij Union. De spits vond het “onacceptabel” dat hij zo vaak op de bank moet starten.

Diezelfde avond nog sprak Kompany met Raman. “We waren zelfs nog niet in Neerpede”, aldus de RSCA-coach. “Ik heb duidelijk mijn mening gegeven en gezegd waarom dat interview geen goed idee was. Nog geen twee uur na de match heeft Benito ook zijn excuses aangeboden voor de hele groep.”

Een disciplinaire sanctie voor Raman komt er niet, verzekert Kompany. “Toen Benito hier tekende, wist ik dat er weleens een emotionele uitschuiver kon komen. Maar het belangrijkste is dat hij onze vier pijlers - team, discipline, effort and sacrifice - altijd respecteert. Daags nadien gaf hij opnieuw alles op training. Dan kan ik hem zeker vergeven. Benito is er uiteraard bij in Eupen. Zonder hem zouden we een pak zwakker zijn.”

Am Kehrweg wacht voor Anderlecht een, op papier, haalbare kaart in de halve finale. Toch is Kompany op zijn hoede voor de Panda’s. “Er lopen bij Eupen veel spelers rond die gegeerd zijn op de transfermarkt. Er zit veel kwaliteit en dat maakt deze bekermatch net zo moeilijk. Meer dan ooit vraag ik aan mijn spelers om uit te gaan van eigen sterkte. Laat er ons een finale van maken en vol voor winst gaan.”