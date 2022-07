Kompany: ‘Ik betwijfel of alles perfect zal lopen vanaf de eerste match’

Vincent Kompany staat voor zijn debuut als coach van Burnley. Na een maand onder zijn bewind is weinig nog wat het was op Turf Moor: een andere staf, een jongere spelerskern en een paars-witte tint over de hele lijn.

De pet met embleem van de club verlaat de kruin van Vincent Kompany wellicht alleen als hij gaat slapen. Het geliefkoosde systeem in zijn laatste Anderlecht-jaar (4-2-2-2) blijft behouden. En de goesting om tot in de laatste uurtjes te analyseren en filosoferen is nooit weggeweest.

De werkgever is wel gewijzigd. Het logo van Anderlecht heeft plaatsgemaakt voor dat van Burnley FC. Kompany staat voor zijn vuurdoop, vanavond op bezoek bij Huddersfield. Meteen een kraker in de Engelse tweede klasse, want Huddersfield liep vorig jaar maar nipt promotie mis.

Stress, daar wil de coach niet van weten. “Het draait niet alleen om promotie. Als dat gebeurt, is het goed voor de club. Maar als we dat niet halen, proberen we volgend jaar opnieuw. En het jaar daarna.”

Braakliggend terrein

Kompany arriveerde iets meer dan een maand geleden op een werf. Burnley had een oude spelerskern met zware contracten, waarvan de meerderheid nog zou vertrekken. “Je kunt diep vallen en even snel weer overeind krabbelen in een periode van transitie. Het zit hem in de details, het aantrekken en ontwikkelen van de juiste spelers, en mensen kalm houden. Ik heb hier een vier tot vijf jaar durend contract getekend. Ik heb tijd.”

Net als bij Anderlecht koos hij voor verjonging. Van de negen nieuwkomers is de oudste er 26, Josh Cullen. Met Bastien en Vitinho ging onze landgenoot nog shoppen in de Jupiler Pro League, terwijl ook Harwood-Bellis een oude bekende is. De stafleden (Bellamy, Ngalula, Geers en Ten Rouwelaar) passeerden ook allemaal op Neerpede. Geflirt met Verbruggen en Muleka baarde een muis. Om maar te zeggen: de scoutingscel van Burnley teert op het adressenboekje van haar coach.

Kompany: “We hebben veel spelers verloren en hebben er ook een pak laten gaan. De ruggengraat van ons team, eigenlijk. Er is nog werk aan de winkel.” Elf spelers zijn al vertrokken, terwijl van jongens als Cornet wordt verwacht dat ook zij nog het ruime sop kiezen. De zware competitiestart voor The Clarets (Huddersfield, Luton Town en Watford) kan weleens betekenen dat het een grijs seizoensbegin wordt.

“Ik ben positief ingesteld en kijk uit naar de start van het seizoen”, zegt Kompany. “Huddersfield is voor ons een onbekende factor. We zijn wel voorbereid, maar moeten nog werken aan bepaalde concepten. Het vraagt tijd om elkaar te leren kennen en pas in de loop van het seizoen zullen we de nieuwkomers goed kunnen integreren. Ik betwijfel of alles perfect zal lopen vanaf de eerste match.”

Kaarten op stage

Perfect was het alleszins nog niet op stage in Portugal. Beide oefenpartijen tegen Newcastle werden verloren, al lag de focus daar volgens Kompany vooral op teambuilding en conditioneel klaarstomen. Naast het trainen werd er voldoende ruimte gemaakt voor ontspanning: PlayStation, tafeltennis en kaartspelletjes, zelfs collectief naar de reeks Love Island kijken. Voor de goede orde: tegen Shrewsbury en Rochdale won Kompany wel.

Een stijlbreuk met het verleden wordt het sowieso, vanavond in het John Smith’s Stadium van Huddersfield, zo getuigde de voorbereiding. Gedaan met de lange ballen en het vertrouwde kick-en-rushvoetbal bij Burnley. Verzorgd, over meerdere stationnetjes, en liefst volgens de vooraf uitgestippelde loop- en passlijnen.

“De cultuur van de club ga ik niet veranderen, het systeem wel. Niemand klaagt toch over een coach die wil aanvallen en goals maken?”