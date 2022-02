Kompany hoopt dit elan door te trekken: ‘Dan kan PO1 nog interessant worden’

En toch was ook Kompany niet blind voor de mindere fases van zijn team. “We hebben goed geantwoord. De druk is er altijd bij een coach van Anderlecht, niet alleen als de resultaten even wat minder zijn. Alleen moet je rekening houden met de situatie van dit Anderlecht. In tegenstelling tot in het verleden, zijn we nu iets meer een team dat jacht maakt. We hebben een ploeg die meedoet voor de top vier. Daar horen hoogtes en laagtes bij. Als je meedoet voor de titel, dan is dat anders en moet er meer regelmaat en rust zijn, maar dat is momenteel nog niet het geval.”

Al voor de vijfde keer dit seizoen scoorde paars-wit minstens vier keer. Toch zat het verdedigend niet altijd op slot bij de recordkampioen. Eupen dwong Van Crombrugge tot meer dan één goede save. “We waren de laatste tijd offensief iets minder scherp en daardoor lag de nadruk op scoren”, zei Kompany. “Verdedigend staat het al sinds december vrij goed. We geven weinig kansen weg, maar het klopt dat er dat deze wedstrijd misschien te veel en iets te goede kansen waren. Proportioneel gezien zaten wij (met 19 schoten, SJL) toch nog altijd ver boven de acht schoten van Eupen.”

Naast opnieuw over Charleroi wippen, sluipt Anderlecht ook tot op drie punten van Club Brugge. Alleen laat Kompany zich daarom nog niet tot overmoed verleiden. “Ik zou op mijn borst kunnen kloppen maar het heeft geen zin om vandaag gekke dingen te verkondigen. Alleen is het wel zo dat als we elke wedstrijd tot aan play-off 1 proberen te blijven winnen, dat het dan nog interessant kan worden.”