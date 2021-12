‘Kompany had met zijn ploeg van het veld mogen stappen. Dát zou indruk hebben gemaakt’: na het racisme tijdens Brugge-Anderlecht

Vincent Kompany was zondag furieus na het 2-2-gelijkspel in de topper tegen Club Brugge op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League. ‘We zijn de hele webstrijd lang uitgescholden voor ‘bruine apen’.’ Romelu Lukaku en voetbalkenners Paul Beloy en Filip Joos treden hem bij: ‘De tijd van de slogans is voorbij.’

“Na afloop van de wedstrijd Club Brugge-RSC Anderlecht blijft onze club met een wrang gevoel achter”, meldde paars-wit op zijn website. “Op verschillende momenten tijdens de wedstrijd werden leden van onze coaching staff racistisch bejegend door personen uit het publiek. Ook spelers kregen tijdens het opwarmen aan de zijlijn beledigingen van racistische aard te horen. Het gedrag van enkelen werpt een schaduw over het Belgische voetbal. Dat dergelijke verwensingen weerklinken in een voetbalstadion mogen we als samenleving niet tolereren.”

Het gedrag van de Brugse supporters was een doorn in het oog van Anderlecht-coach Vincent Kompany. “We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor ‘bruine apen’”, zei hij voor de microfoon van rechtenhouder Eleven Sports. “Ik ga gedegouteerd naar huis”, opende Kompany zijn interview. “Ik heb het daar heel moeilijk mee. We komen hier gewoon voetballen. Ik wil niet in een conflict met Club Brugge terechtkomen, maar ik wil nu eigenlijk gewoon naar huis. Ik wil tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij.”

Kompany liet vervolgens verstek gaan voor de verplichte persconferentie. Club Brugge-coach Philippe Clement zei op de persbabbel geen racistische geluiden te hebben gehoord, maar gaf wel aan dat “als iemand zulke zaken roept dat absoluut niet de waarden zijn waar Club Brugge voor staat”.

‘Stilzwijgende meerderheid’

De Pro League zegt dat ze het voorval zal analyseren, zo liet woordvoerder Stijn Van Bever weten. “Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn.”

Voor ex-voetbalprof Paul Beloy, prominent bestrijder van racisme, is dit een beetje praat voor de vaak. “We zijn de tijd van de slogans voorbij. Kijk gewoon naar de situatie zoals ze is: de meesten van die mensen zijn gekend bij de voetbalclubs, maar die durven niet te reageren.” In het Verenigd Koninkrijk is pas een einde gekomen aan racisme in het voetbal door effectief streng op te treden tegen de roepers, weet Beloy. “Hier laat men betijen.” Voor hem had Kompany gerust met zijn ploeg van het veld mogen stappen tijdens de wedstrijd. “Dat zou pas indruk hebben gemaakt. Dan had de voetbalbond zich niet meer kunnen verstoppen achter zijn façade.”

Paul Beloy: ‘Kompany had gerust met zijn ploeg van het veld mogen stappen tijdens de wedstrijd. Dat zou pas indruk hebben gemaakt. Dan had de voetbalbond zich niet meer kunnen verstoppen achter zijn façade.’ Beeld Photo News

Filip Joos, voetbalcommentator die de match bijwoonde, zegt dat in het stadion de haat voor de ‘ander’ haast tastbaar is. “Dat voetbal emotie is, dat weten we al langer. Maar racisme mogen we echt niet tolereren. Er zitten daar kinderen in het stadion, daar mag je toch niet aan denken.” Voor Joos is het onbegrijpelijk dat de omstaanders zich niet meer geroepen voelen om de racistische ‘supporters’ tot de orde te roepen. “Als de zwijgende meerderheid niks doet, dan ben je feitelijk medeschuldig.”

‘F*ck hastags’

Verschillende reactie stroomden intussen binnen. Ook Romelu Lukaku riep via Instagram de Pro League op tot actie. “Ik hoop dat jullie, Pro League, eindelijk eens in actie schieten. Dat een icoon als Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg! F*ck jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie.”

Het is een beetje wrang, zegt zowel Beloy als Joos: “Dat je mij op zondagavond belt voor dit voorval heeft natuurlijk te maken met het feit dat Kompany pas is aangevallen. Maar vorige week en de week daarvoor werden ook dergelijke verwerpelijke slogans geroepen.”

Of het nu extra aandacht zal krijgen? “Hopelijk, want voor mij is de grens al langer bereikt”, zegt Paul Beloy. “Maar dan mag de Pro League ook eens de hand in eigen boezem steken. Dat bestuur is zo wit en mannelijk als maar kan zijn. En de antwoorden moeten dan van die club komen? Mogen we dat ook eens zeggen?”