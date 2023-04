Kompany en Burnley kronen zich tot kampioen bij rivaal Blackburn: ‘Geen betere match om de titel te pakken’

Met de overwinning op Blackburn maakte Burnley komaf met een kortstondig ‘dipje’ van twee gelijke spelen gevolgd door een 2-1-nederlaag tegen Queens Park Rangers. Dat verlies betekende meteen ook een einde aan een ongeslagen reeks van 22 wedstrijden voor het team van Kompany. Maar niemand die eraan twijfelde dat Burnley uiteindelijk ook de titel zou halen, de vraag was alleen op welke speeldag. Nu staat het ook kwantitatief vast: na 44 van de 46 speeldagen heeft Burnley met 95 punten een onoverbrugbare kloof geslagen met Sheffield United (82 punten), dat wel nog vier speeldagen te gaan heeft.

Een oude bekende in de Belgische competitie, Manuel Benson, besliste de partij in het voordeel van Burnley. Kompany liet Benson kort voor het uur invallen en hij bedankt luttele minuten later met een doelpunt. Onze landgenoot pakte uit met een flukse beweging en schilderde de bal prachtig in de verste hoek.

Na het laatste fluitsignaal kon de vreugde bij Burnley helemaal losbarsten. Kompany bekeek het een tijdje vanop de tweede rij, maar zweepte dan toch ook even de supporters op. Zijn spelers droegen hem op de schouders. Of hij ook in de Premier League nog coach van Burnley zal zijn, valt af te wachten. Zowel Tottenham als Chelsea hebben onze landgenoot op de shortlist staan.

Ladies and gentlemen, Vincent Kompany 👏 pic.twitter.com/Xmio8qGUaR — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 25 april 2023

Na de wedstrijd verscheen Kompany met de glimlach voor de camera’s van Sky Sports. “Ik ben heel gelukkig. Ik ben zo trots op de jongens, zo blij voor hen. Niet iedereen weet het misschien, maar dit was een ‘massive game’ (Burnley en Blackburn zijn rivalen, red.). Er kon geen betere wedstrijd zijn om de titel te pakken. Hier zal generaties lang over gepraat worden.”

Toen het laatste fluitsignaal weerklonk, stormde Kompany blij als een kind het veld op. “Ik heb nog wel een paar sprints in mij”, lachte hij. “Ik geniet hiervan. Het seizoen was heel intens. We begeleiden de spelers, maar we maken ook deel van hen uit. Zolang mijn benen het toelaten, zal ik met hen meelopen.”

Mooi was het niet, maar dat deerde Kompany niet. “Iedereen had het dit seizoen over het voetbal dat we speelden, maar we houden er ook van om te pressen, te verdedigen en tweede ballen te winnen.”