Kompany blijft vier à vijf jaar bij Burnley

“Ik had meerdere opties”, zei Kompany. “Maar ik heb gesproken met de voorzitter en een vijftal mensen van de club over de ambities. Het zijn die gesprekken die me hebben overtuigd. De ambitie is de promotie naar de Premier League. Als dat niet gebeurt, moeten we rustig blijven. Het komt erop neer de koers aan te houden en daar tijd voor te krijgen. Ik tekende hier voor vier à vijf jaar en ben niet van plan van de ene club naar de andere te hoppen.”

Kompany heeft slechts vijf weken om het nieuwe seizoen voor te bereiden. “Daarbij komt nog dat er onzekerheid in de club is na de degradatie. Ook de seizoensstart oogt lastig, maar dat is meteen een goede test voor het team. Laten we niet vergeten dat Burnley altijd en voor iedereen een lastige tegenstander is geweest. Turf Moor is een plaats van geschiedenis en traditie. Het stadion voelt heel ‘Engels’ aan en het trainingscentrum is modern en kwaliteitsvol.

“Hopelijk kunnen we de komende dagen enkele nieuwe spelers verwelkomen, momenteel zijn er medische tests aan de gang.”