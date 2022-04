Koeman coacht Oranje na WK: ‘We gaan op de ingezette weg verder’

Onder Ronald Koeman kreeg Oranje vanaf de zomer van 2018 zijn gezicht terug, nadat twee toernooien waren gemist. Maar in augustus 2020 nam hij afscheid van het Nederlandse elftal omdat hij een derde aanbod van zijn droomclub Barcelona niet wilde afslaan. Bij Barcelona, dat in sportief, bestuurlijk en financieel opzicht zeer roerige tijden beleefde, werd hij in oktober 2021 ontslagen.

“Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking”, zegt de 59-jarige Koeman in een persbericht van de KNVB. “Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik niet uit onvrede bij het Nederlandse elftal vertrokken. Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op de ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij.”

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen: “We zijn er erg blij mee dat Koeman volgend jaar terugkeert. Tijdens zijn eerdere termijn als bondscoach heerste er grote tevredenheid over zijn werk en de resultaten.” Oranje plaatste zich voor het vanwege corona een jaar uitgestelde EK van 2021 en bereikte de finale van de nieuw gevormde Nations League.

Van Gaal bestraald

Het was een uitgemaakte zaak dat hij na het WK zou terugkeren, zo bleek bijvoorbeeld onlangs uit de serie Forca Koeman, waarin hij zijn ambities aangaf. Van Gaal, die Koeman vorige week zijn ideale opvolger noemde, nam na het mislukte EK van 2021 de baan van de ontslagen Frank de Boer over. Hij plaatste zich met het Nederlandse elftal voor het WK, van 21 november tot 18 december in Qatar, waarna hij weer terugkeert in zijn pensioen. Daarbij is vorige week bekend geworden dat Van Gaal prostaatkanker heeft, waarvoor hij inmiddels is bestraald.

De KNVB nam al in januari contact op met Koeman. Van Leeuwen: “Ik wilde niet wachten met het invullen van de opvolging van Van Gaal. De aflossing van de wacht valt straks op een atypisch moment; eind van het kalenderjaar, een periode waarin toptrainers al lang en breed onder contract staan en de spoeling dun is.”

De nieuwe bondscoach maakt op een later moment de namen van de assistent-trainers bekend. Op dit moment ondersteunen Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek (keeperstrainer) Van Gaal. Koeman werd in zijn vorige periode bijgestaan door Dwight Lodeweges, Kees van Wonderen (tot december 2019) en Patrick Lodewijks (keepers).

Koeman is de tiende trainer die na de Tweede Wereldoorlog meer dan één ‘termijn’ bondscoach is van het Nederlandse elftal. Dit millennium gingen onder anderen Guus Hiddink, Dick Advocaat en Louis van Gaal hem voor.