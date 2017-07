Koekelkoren en Van Walle stoten door naar zestiende finales WK beachvolley

Dinsdag wordt de groepsfase afgesloten tegen de Russen Nikita Liamin en Viacheslav Krasilnikov, het zesde reekshoofd. In dat duel staat de groepswinst op het spel. Zowel Koekelkoren/Vanwalle als de Russische tandem wonnen hun beide groepsduels en zijn al zeker van de top twee in poule F. De eerste twee landen in elke groep stoten door naar de zestiende finales, net als de vier beste derdes. De acht resterende derdes spelen een barragewedstrijd om te bepalen welke vier landen alsnog naar de zestiende finales mogen.

Liesbeth Mouha en Katrien Gielen verliezen finale CEV Beachvolley Satellite

Liesbeth Mouha en Katrien Gielen (FIVB-119) zijn er zondagavond niet in geslaagd het beachvolleytoernooi in het Turkse Mersin te winnen. In de finale van de zevende manche van het CEV Satellite-circuit ging het als veertiende geplaatste Belgische duo in twee sets onderuit tegen de Duitsers Katharina Schillerwein en Cinja Tillmann (FIVB-57). Het als tweede geplaatste Duitse duo, dat in de kwartfinales nochtans het onderspit moest delven tegen Mouha en Gielen, won na 39 minuten met tweemaal 22-20.



Volgend weekend staat de achtste manche van het CEV Satellite-circuit in het Cypriotische Larnaca op het programma.