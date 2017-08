Koekelkoren en Van Walle grijpen naast medaille op EK beachvolley

In de kleine finale gingen onze landgenoten in drie sets met 21-17, 17-21, 15-11 onderuit tegen de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Zo eindigden de Belgen op de vierde plaats. Tegen de Nederlanders verloren Koekelkoren en Van Walle eerder al in de groepsfase met 2-0 (21-17, 21-16).



Koekelkoren en Van Walle zijn het eerste Belgische mannenduo dat het tot de halve finale van een EK schopte. Bij de vrouwen werden Liesbeth Mouha en Liesbet Van Breedam in 2009 al eens vierde.