Knie baart Van Aert toch wat zorgen voor technische tijdrit

Het verhaal is bekend. Wout van Aert (27) stootte begin vorige week met de knie hard tegen het stuur van zijn fiets. Dat veroorzaakte hinder bij de volgende training en dus besloten Van Aert en de ploegleiding van Jumbo-Visma een hoogtestage vroeger dan gepland te beëindigen.

In plaats van vrijdag keerde Van Aert vorige week dinsdag al uit Tignes terug naar huis. Hij zou een weekje niet fietsen om de knie te laten herstellen. Dat betekende ook dat hij forfait moest geven voor het Belgisch kampioenschap in Middelkerke, waar hij titelverdediger was.

Maandag kreeg hij groen licht om te starten in de Tour. Van Aert vloog dinsdagavond met zijn ploegmaats Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck naar Kopenhagen en gisterochtend deed hij nog een keer het relaas van zijn voorbije week.

“Ik heb niet de ideale aanloop naar de Tour gehad. Er stond voor mij nog één zware training in Tignes gepland. Ik werd gedwongen om die te laten schieten. Ik voel nu geen pijn meer, maar de blessure is wel iets wat de nodige aandacht vraagt.

“Ik heb de bovenkant van mijn knie tegen het stuur gestoten. Eigenlijk is alles wat te maken heeft met het ronddraaien van de pedalen niet goed. Recht op de pedalen staan is dan nog het best. Hoe meer ik de knie buig, hoe hoger de spanning die erop staat.”

Mooi parcours

Morgen begint de Tour met een tijdrit van 13,2 kilometer in Kopenhagen. “Op een tijdritfiets voelt het behoorlijk pijnlijk”, zegt Van Aert. “De meeste pijn zal ik hebben in lange ritten. Hoe langer ik pedaleer, hoe meer spanning er op de knie staat.”

Van Aert is bij de favorieten voor winst in de tijdrit. Hij wil de eerste geletruidrager in de Tour de France worden. Omwille van de start in Kopenhagen, om maar één ding te noemen. “Eindelijk weer een grand départ in een echte hoofdstad, met veel mensen langs de weg”, zegt hij. “Het is een mooi parcours. We rijden door het hart van de stad, dat maakt het technisch. De tijdrit is iets langer dan een normale proloog. Ik kijk ernaar uit.”

Maar of het kan? Van Aert weet het niet. “Ik hoop dat alle training van de voorbije maanden niet weg is. Ik geloof dat ik nog een deftig niveau heb voor een korte tijdrit. Mijn motivatie is intact. Zelfs al was het mentaal niet de ideale aanloop naar de Tour. Met die knieproblemen was het moeilijk om de blik op de trofee te houden. De tijdrit winnen en de gele trui pakken is sinds maanden het grote doel voor mij.”