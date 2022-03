Klimt Nainggolan tegen Beerschot uit het dal? ‘Fysiek lijkt hij niet helemaal in orde’

Op 5 december vorig jaar was Radja Nainggolan (33) de grote man tijdens Beerschot-Antwerp. Met een fantastische knal besliste hij toen de match. Nadien zag het er een tijdje naar uit dat de Antwerpse topaankoop helemaal gelanceerd was, maar de jongste maand kreeg hij toch een terugval. Tegen Union ging het bij momenten te snel, tegen Mechelen liet hij zijn mannetje lopen bij een van de tegengoals en tegen Club Brugge werd hij overvleugeld door Hans Vanaken.

Analist Eddy Snelders (ex-Antwerp) was vorige zondag aan het werk in het Jan Breydelstadion en kon vanaf de eerste rij vaststellen dat er voor Nainggolan slechts een bijrol was weggelegd. “Eigenlijk is Nainggolan over een heel seizoen bekeken nog te weinig uit de verf gekomen”, opent Snelders. “Eerst was er een aanpassingsperiode, dan een blessure en nu weer een dipje. Antwerp investeerde veel in Nainggolans komst en kreeg daar voorlopig niet genoeg voor terug.

“Tegelijk mogen we natuurlijk niet alles op hem afschuiven. Zo kan Nainggolan er niet aan doen dat er bij Antwerp momenteel een paar jongens in de ploeg staan die intrinsiek te weinig kwaliteit hebben voor de Belgische top. Maar hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.”

Gewend aan druk

Dat laatste weet ook Nainggolans tweelingzus Riana, die in Italië woont. “Natuurlijk voelt Radja een bepaalde druk”, zegt ze. “Anderzijds is hij dat gewoon en wist hij op voorhand waaraan hij begon. In het voetbal beleef je goede en minder goede momenten. En als voetballer hang je altijd af van je ploeg. Eén speler kan de ploeg niet doen draaien.”

Tegen tegenstanders als Seraing kon Nainggolan zijn team wel bij de hand pakken, maar in de topmatchen lukte dat vooralsnog minder, ziet Snelders. “Dan heeft hij al last genoeg met zijn eigen taak. Een eerste vereiste is natuurlijk dat Nainggolan fysiek helemaal in orde is. Daar heb ik mijn twijfels bij. Heeft dat nog te maken met het feit dat hij een deel van de voorbereiding miste? Ik hoop het voor hem, want dan kan hij dat in de toekomst nog rechttrekken. Het zou goed zijn als Nainggolan topfit geraakt tegen de play-offs. Anders komen er vragen: is hij over zijn hoogtepunt heen?”

Andere tactiek

Los van het fysieke aspect is er het tactische plaatje. Vraag is of Nainggolan het best tot zijn recht komt aan de zijkant van een ruit op het middenveld. Snelders: “Ik denk het niet. Een meer centrale rol zou Nainggolan beter passen.”

Trainer Brian Priske lijkt niet van plan om zijn spelconcept helemaal om te gooien in functie van Nainggolan. “Het gaat mij niet om één individuele speler, het gaat me om de ploeg”, laat Priske verstaan. “De jongste tijd spelen we met een ruit op het middenveld en dat heeft al prima gewerkt. Wat mij betreft kan Nainggolan in die veldbezetting zeker ook presteren.”

Een knalprestatie van Nainggolan tegen Beerschot zou de kritiek wat verdrijven. Zijn zus heeft alvast goede hoop. “Derby’s halen altijd het beste in Radja naar boven. Dat was in Italië al zo en dat zal tegen Beerschot niet anders zijn.”