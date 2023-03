Kleine val op WK tast humeur van Hendrickx niet aan

Het felroze kleedje was hetzelfde. Het vrolijke muziekje was hetzelfde. Maar de Loena Hendrickx die gisteren in de Saitama Super Arena over het ijs gleed, was zeker niet dezelfde als de kunstschaatsster die twee maanden geleden op het EK tranen met tuiten huilde na een fout in de korte kür. Radeloos leek ze toen. Hendrickx legde uit dat haar trainingen in de weken voor dat EK nergens op leken. Ze was nog een relatiebreuk aan het verteren. Dan mocht zilver eigenlijk geen ontgoocheling zijn, maar zo voelde het bij Hendrickx niet aan.

Hendrickx begreep na het EK dat ze mentaal wel hulp kon gebruiken en die vond ze bij Eline Berings, ex-atlete en nu sportpsychologe. De klemtoon werd verlegd: weg van de faalangst, terug naar het plezier.

Haar statuut op het WK is ook anders. De 23-jarige Arendonkse is geen favoriete maar wel een medaillekandidate, zolang de Russinnen niet toegelaten zijn op internationale competities. Het maakte dat Hendrickx weer ontspannen en met vertrouwen kon schaatsen.

Strafpunt

Ze begon met twee feilloze sprongen. Bij de zogenaamde triple toe loop ging ze in de fout. Hendrickx steunde met haar handen op het ijs en het foutje werd als een val aangerekend, wat tot een strafpunt leidde. Omdat ze die drievoudige sprong niet volbracht, gingen drie punten verloren. Toch sloot Hendrickx haar rit nog af met 71.94 punten, goed voor een vijfde plaats in de tussenstand. Zonder dat foutje had ze nu tweede gestaan, na de indrukwekkende Kaori Sakamoto. De Japanse titelverdedigster scoorde 79.24 punten en lijkt weer op weg naar goud.

Voor Hendrickx is een medaille nog mogelijk. De kloof met de Koreaanse Lee (73.62 punten) en de Japanse Mihari (73.46) is verwaarloosbaar. “Ik maakte een ongelukkig foutje”, zei Hendrickx. “Ik had het niet makkelijk in de aanloop naar het WK (wegens een enkelblessure, VH) en daarom was mijn doel hier: mijn best doen en genieten. Dat is me dit seizoen nog niet gelukt. Buiten die val ging alles goed en ik ben dan ook tevreden met mijn score.”

Nina Pinzarrone, die in Japan aan haar WK-debuut toe was, kwalificeerde zich ook voor de finale. De zestienjarige Brusselse maakte foutjes in haar eerste twee elementen, maar reed daarna haar kür mooi uit: 62.04 punten, goed voor de veertiende plek.

“Ik kan niet wachten om vrijdag mijn vrije kür te schaatsen”, zei Pinzarrone. Die kans krijgt Jade Hovine niet. De achttienjarige uit Doornik werd ondanks een persoonlijk record (54.10 punten) 26ste, alleen de top 24 kwalificeert zich.