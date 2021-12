‘Klein mannetje, sterk karakter’: de Kielse jaren van Radja Nainggolan

Hoezo enfant terrible? Bij Beerschot, waar Radja Nainggolan (33) werd opgeleid en waar zijn huidige club Antwerp zondag op bezoek gaat, kende men indertijd amper problemen met de kleine Radja. ‘Op een keer stapte hij wel eens van het trainingsveld omdat hij zijn coach niet correct vond, maar eigenlijk was Radja gewoon een heel gedreven jongetje.’

In de zomer van 2000 plukt (Germinal) Beerschot de 12-jarige Radja Nainggolan weg bij stadsgenoot Tubantia Borgerhout. Het is de periode vlak na de fusie tussen Beerschot en Germinal Ekeren. De jonge Radja heeft op dat moment nog geen tattoos of gekleurde hanenkam, drinkt of rookt niet, maar als voetballer is hij wel al een miniversie van de speler die hij als prof zal worden.

Walter Dingemans was een van de eerste trainers die Nainggolan bij Germinal Beerschot voor zich kreeg. “Wat Radja nu goed kan, zat er destijds ook al in. De bal recupereren met een stevige tackle en dan vooruit inspelen: dat was en is een van zijn sterke punten”, vertelt Dingemans. “Je zag toen al dat hij veel in zijn mars had. Al was het toch iets minder uitgesproken dan bij de één jaar oudere Moussa Dembélé, die ook bij ons zat. Bij Moussa zag je binnen de tien minuten dat die een mooie carrière zou maken.”

Uitstekende voeten

“Radja was een klein, maar stevig blokje met uitstekende voeten”, herinnert Theo Nobels, een andere ex-trainer zich. “Ondanks zijn kleinere gestalte – hij kreeg pas later een groeispurt – liet hij zich niet doen. Wat opviel: op de club trok hij vaak op met jongens die ouder waren dan hij, de generatie van Moussa Dembélé en Jan Vertonghen. Daar werd dan wel eens mee gelachen: zie dat klein mannetje rond die groten hangen. Maar voetballen kon Radja absoluut. Met de U15 wonnen we eens de nationale finale van de Nike Cup, een prestigieus jeugdtoernooi. Wel, Radja was toen als verdedigende middenvelder zó dominant, tegenover een Lierse met vier jeugdinternationals. Op dat moment was ik er helemaal van overtuigd dat hij het ver zou brengen.”

Hoewel Nainggolan nu een rebels imago heeft, had men in Beerschots jeugdopleiding zelden problemen met hem. “Hij had toen al zijn mening en soms moest je er al eens wat harder op roepen, maar echte conflicten heb ik nooit gehad met Radja”, zegt Walter Dingemans. “Af en toe hoorde je weleens vertellen dat hij naast het veld wat kattenkwaad had uitgestoken”, vult Theo Nobels aan. “Geen grote dingen, hoor. Bij mijn weten is er nooit politie bij geweest en ik was politieman (lacht). Op de club had ik doorgaans geen last met Radja. Die jongen werkte hard op training. Voetballen was zijn leven, daar ging hij honderd procent voor.”

Furie

“Eén keer heb ik hem weleens van het trainingsveld zien stappen, iets wat ik geen andere jeugdspeler ooit heb weten doen”, glimlacht toenmalig jeugdcoördinator Henk Mariman. “Dat was bij een van onze strengere coaches. ‘Ik vind deze trainer niet correct’, zei Radja me toen. Dan heb ik hem overtuigd om toch opnieuw het veld op te gaan. Daar had ik wel wat tijd voor nodig, want in Radja zat best wat furie. Sterk karakter, hé. Voor een topsporter is dat natuurlijk geen slechte eigenschap. Ach, alles bij mekaar was Radja gewoon een schitterende gast.”

Radja Nainggolan in Antwerp-shirt. Beeld Photo News

Nainggolans karakter werd mee gevormd door zijn niet zo rooskleurige thuissituatie. Vader Marianus verliet zijn gezin toen hij nog piepjong was, moeder Lizzy bleef zo achter met vijf kinderen en moest dag en nacht werken om de kroost te onderhouden. Die kroost was daardoor onvermijdelijk vaak op zichzelf aangewezen.

“De mama hebben we hier zelden of nooit gezien”, geeft Dingemans mee. “Radja’s tweelingzus Riana was er wel vaak bij. Die twee waren echte plantrekkers.”

“Radja was een jongen van de straat. Op een of andere manier wist hij zijn zaakjes altijd wel op orde te krijgen”, vult Mariman aan. “In zekere zin was hij ook een leider in de kleedkamer. Dat kwam dan vooral door zijn manier van voetballen. Hij ging er altijd tweehonderd procent voor. Als lichtgewicht bokste hij op tegen veel grotere jongens tot hij niet meer kom.”

Niet de beste student

Generatiegenoten Kenny Steppe (nu STVV) en Wesley Snoeys – die beiden samen speelden met Nainggolan bij Tubantia en Beerschot – bevestigen dat hij goed in de groep lag. “Radja was niet zo’n grote babbelaar, maar hij sprak met zijn voeten”, zegt Snoeys. “Hij durfde soms ingaan tegen een trainer, maar dat was nooit slecht bedoeld. Radja is gewoon geen volger. En hij draait niet rond de pot.”

“Wij namen Radja al eens mee naar de training, want hij had niemand die hem kon brengen”, pikt Kenny Steppe in. “Ook buiten de club zagen we mekaar regelmatig. Ik wist dus wel wat van zijn moeilijkere situatie thuis, al werd daar onderling weinig over gesproken. Chapeau dat hij zijn weg heeft gevonden. We zaten trouwens ook samen op de Topsportschool in Wilrijk. Daar was Radja niet de beste student, maar zeker ook niet de slechtste. Hij wist dat hij een tijdelijk trainingsverbod zou krijgen als zijn schoolresultaten onvoldoende waren en dat wou hij absoluut vermijden.”

Uit de boot

Ondanks alle positieve geluiden kreeg Nainggolan op 16-jarige leeftijd geen profcontract bij Beerschot, waarop hij vertrok naar het Italiaanse Piacenza. “Binnen de opleiding geloofden we wel in hem”, benadrukt Mariman. “Maar net op dat moment trok Ajax zich terug uit de club en nam de groep rond Jos Verhaegen het roer over. De prioriteit kwam toen minder te liggen op eigen jongeren, waardoor Radja uit de boot viel en besliste om weg te gaan. Een paar maanden na zijn overstap naar Piacenza hing Radja huilend aan mijn telefoon, hij had heimwee. Ik heb hem dan gezegd dat hij moest doorbijten, wat hij ook heeft gedaan. Het vervolg is bekend.”

Tijdens Nainggolans succesvolle periode bij AS Roma pikte Theo Nobels nog eens een match mee van zijn oude poulain. “Ik ging met mijn vrouw voor een week op reis naar Rome en vroeg Radja in een bericht om wat tips over de stad”, vertelt Nobels. “Op een dag kregen we opeens telefoon van de hotelreceptie, want er was iemand voor ons. Roma speelde dat weekend thuis en Radja had tickets geregeld voor de eretribune. Meer nog: hij kwam de kaartjes persoonlijk afgeven. Wat mijn vrouw toen opviel, was dat Radja me na al die jaren nog steeds aansprak met ‘trainer’. Het zegt iets over de mens achter de voetballer. Als je Radja’s respect kan afdwingen, is dat ook echt gemeend. Omgekeerd bewaar ik mooie herinneringen aan hem. Ik blijf het wat vreemd vinden om Radja nu in een Antwerp-shirt te zien, want volgens mij had hij echt een Beerschot-hart, maar ik wens hem toch alle succes toe.”