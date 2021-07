‘Kledijrel’ op EK beachhandbal: Noors team ruilt bikinbroekjes in voor shorts

De Noorse beachhandbalfederatie vroeg voor aanvang van het EK in Bulgarije toestemming aan de Europese bond om haar vrouwenploeg in shorts te laten spelen, in plaats van in weinig verhullende bikinislipjes. Het antwoord op dat verzoek was negatief. Het reglement luidt immers als volgt: “Vrouwen moeten bikini’s dragen. Het slipje mag aan de zijkanten niet meer dan tien centimeter zijn.” Een inbreuk daarop zou bestraft worden met een boete van vijftig euro per speelster.

Dan toch in shorts

De Noorse vrouwen speelden hun eerste wedstrijden dan maar in de traditionele bikinislips, al warmden ze wel op in langere shorts. De beachhandbalfederatie van het Scandinavische land reageerde bij monde van voorzitter Kare Geir Lio teleurgesteld op de onwrikbaarheid van de Europese bond: “Het belangrijkste is dat we uitrustingen hebben waarin de atletes zich comfortabel voelen. Elke speelster zou, binnen een bepaalde aflijning weliswaar, moeten kunnen kiezen wat ze aantrekken om te spelen.”

This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi — Tradia (@amalieskram) 15 juli 2021

Hun laatste wedstrijd, die om het brons tegen Spanje, speelden de Noorse dames uiteindelijk dan toch in shorts. Hun federatie steunde hen daarin en gaf aan een mogelijke boete te willen betalen. De Europese bond gaf nog geen uitsluitsel over of er nu al dan niet een boete komt, maar reageerde via woordvoerder Andrew Barringer wel op de polemiek: “De federatie is toegewijd om dit onderwerp naar voor te brengen. Alleen is het wel zo dat een regelwijziging enkel doorgevoerd kan worden door de internationale federatie.”

‘Naakt en bekeken'

Het Noorse team kreeg ook steun uit Franse hoek. “Het is oneerlijk. Geld en boetes horen niet bij deze discussie. Om verandering door te voeren, moeten de landen een gezamenlijk standpunt innemen. Dat doen we nu”, gaf manager Valérie Nicolas aan. “Als er niets verandert voor het volgende toernooi, zal ik zelf druk zetten en ervoor zorgen dat we spelen in de klederdracht die wij willen. En we zullen de gevolgen ervan dragen.”

De bikinislipjes worden volgens Nicolas steeds meer een lastpost in de sport: “We hebben spelers verloren door de outfits. Ze zeggen me dat ze zich oncomfortabel, naakt en bekeken voelen in de pakjes. Dit is een sport met veel beweging en de bikini hindert vooral. Daarnaast treden er ook ongemakkelijkheden op, bij menstruatie bijvoorbeeld. En dan heb je natuurlijk ook nog de religieuze redenen.”

For anyone curious, this is a group shot of both beach handball teams from Norway. pic.twitter.com/sJdnlsojzB — Ina Aletheia (@inaaletheia) 18 juli 2021

Kledingvoorschriften staan al langer ter discussie in de beachsportwereld. Eerder dit jaar boycotten twee Duitse beachvolleybalsters nog een Qatarees toernooi, al sneed het mes toen langs de andere kant. Zij mochten namelijk net niet in bikini’s aantreden. Dat was volgens het duo onhaalbaar door de hitte en ze verweten Qatar ook dubbele standaarden. De organisatie van het toernooi ging uiteindelijk nog overstag en liet bikini’s toch toe.