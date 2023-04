Klassieke grootmachten Club Brugge en Anderlecht staan op 90 minuten van een drama

Eén speeldag voor het einde van de reguliere competitie lijkt AA Gent zo goed als zeker van het laatste ticket voor de Champions’ play-offs. Voor Club Brugge (18 titels) en Anderlecht (34 titels) dreigt de anonimiteit.

AA Gent (vierde, 56 punten)

Matisse Samoise. Beeld Photo News

Dit mag niet meer mislopen voor AA Gent. Zondag om 18.30 uur winnen van KV Oostende (of evengoed doen als Club Brugge) en die felbegeerde topvierplek is een feit. Dat is de enige conclusie die telt na het 1-1-gelijkspel in Mechelen.

“We zijn er dichter bij dan vorig jaar”, knikte coach Hein Vanhaezebrouck. “Toen strandden we op twee speeldagen van het einde, nu is er nog één te gaan. Hopelijk kan ons publiek ons zondag naar de zege pushen.”

Dan zal AA Gent wel beter moeten presteren dan gisteren Achter de Kazerne. Hyun-seok Hong bleef onder zijn niveau, de aanvoer naar de spitsen verliep stroef en op de flank maakte Matisse Samoise verkeerde keuzes. “Mechelen was scherper en won veel duels”, zag ook Vanhaezebrouck. “We slaagden er niet in gevaarlijk te zijn. Ons doelpunt kwam uit de lucht vallen.”

Birger Verstraete leed balverlies voor de eigen zestienmeter, waarna Tarik Tissoudali recht op de doelman besloot. Samoise was in de herneming wel trefzeker. Welgeteld twee minuten kon AA Gent van die voorsprong genieten. KV-verdediger Dries Wouters, zaterdag vader geworden, scoorde een heerlijk doelpunt.

Ook mooi om te zien: Tissoudali die voor het eerst sinds zijn comeback aan de aftrap stond. Een handvol klasseflitsen toonde Tissoudali, maar heel aanwezig was hij niet. “Hij moet nog groeien”, zei Vanhaezebrouck. “Het was moeilijk voor de ploeg om hem te vinden.”

Niet te geloven welke kansen AA Gent in de tweede helft nog liet liggen. “Het was niet onze dag op vlak van efficiëntie.”

De Buffalo’s staan nog steeds in polepositie voor de vierde plek. Tissoudali: “Dit mogen we niet meer weggeven. Dat zal ook niet gebeuren tegen Oostende thuis.”

Maar eerst de clash tegen West Ham donderdag voor 60.000 Engelse fans.

Club Brugge (vijfde, 56 punten)

Simon Mignolet. Beeld BELGA

Een plek in de top vier is ver weg voor Club Brugge. Het is voor alle duidelijkheid niet in Het Kuipje van Westerlo dat Club het heeft laten liggen. Integendeel, blauw-zwart speelde een van zijn beste wedstrijden van het seizoen.

De credits daarvoor gaan naar Rik De Mil, die weer energie in de ploeg heeft gekregen. Sinan Bolat was zaterdagavond de held van Westerlo met een paar uitstekende reddingen. De Bruggelingen misten dan weer efficiëntie in de zestienmeter. Ferran Jutglá had altijd moeten scoren vlak voor de rust. Noa Lang miste evenzeer alleen voor de doelman. Roman Jaremtsjoek kopte te zwak in blessuretijd.

De Mil zuchtte: “Dat is het beetje het verhaal van ons seizoen. De foute keuzes maken in het derde van het veld, niet scherp genoeg afwerken.”

De uittredende landskampioen mag allicht een kruis maken over de Champions’ play-offs. En dat na drie titels op rij en een fantastische campagne in de Champions League. “Ik geloof er nog in”, bleef De Mil strijdvaardig. “Ik wil niet dat iemand binnen de club het gevoel heeft dat het gedaan is.”

Het geloof van De Mil is tegen beter weten in. AA Gent is in vorm, heeft een overwinning meer dan Club én speelt nog tegen KV Oostende in de eigen Ghelamco Arena.

“Ik heb nog niet over play-off 2 nagedacht”, stelde doelman Simon Mignolet, die een vierde clean sheet in vijf matchen realiseerde. “Komen we daar terecht, dan moeten we die zien te winnen. Dat zijn we aan onze status verplicht.”

Club verloor onder meer in Eupen, Kortrijk en Oostende en speelde thuis gelijk tegen Zulte Waregem. Dat zijn allemaal staartploegen. Het spelpeil was maandenlang ondermaats. Bovendien was het zelden rustig in de bestuurskamer. Trainer één Carl Hoefkens kreeg zijn ontslag eind december. Trainer twee Scott Parker verging het al even slecht. Tom Caluwé werd in het seizoensbegin aangesteld als sportief directeur, maar vertrekt alweer in juni.

Anderlecht (tiende, 46 punten)

Moussa N'Diaye. Beeld Photo News

De spelers van Anderlecht verzamelen vandaag op Neerpede in de wetenschap dat hun seizoen er zondag al op kan zitten. Pijnlijk en ongezien voor de Belgische recordkampioen.

Anderlecht is na het bezoek aan Genk (5-2-verlies) geen meester meer over zijn eigen lot. In de zes voorafgaande wedstrijden slikte doelman Bart Verbruggen geen enkele goal, op Genk waren het er vijf.

Vooral Moussa N’Diaye zag sterretjes tegen Joseph Paintsil. De jonge linksback verdedigde naïef en was positioneel een drama. Brian Riemer verdedigde zijn keuze voor de Senegalees. “Murillo kreeg een tik tegen A, daarom moest ik schuiven. Maar het was niet enkel N’Diaye. Het eerste kwartier na rust waren we echt nergens, daar schrok ik van.”

Op de slotspeeldag moet Anderlecht winnen van KV Mechelen en moet zowel Charleroi (thuis tegen Genk) als Cercle Brugge (op bezoek bij Zulte Waregem) punten laten liggen. “We geloven er nog steeds in”, zei Riemer. “De druk ligt nu bij Charleroi en Cercle.”

Intussen hoopt Anderlecht dat deze oplawaai donderdag in Alkmaar niet blijft nazinderen. Paars-wit staat op negentig minuten van een halve finale in de Conference League. “De ervaren jongens moeten de groep bij de hand pakken”, zei Lior Refaelov.

Tot slot moest er Riemer nog iets van het hart. Hij vond het niet kunnen dat Anderlecht in deze drukke periode amper tijd kreeg om te recupereren na de midweekmatch tegen AZ. “Dit is geen excuus, want we zijn op onze waarde geklopt”, zei de Deen. “Maar ik vind het gek dat wij in Europa strijden voor de Belgische eer en coëfficiënt, om dan op zondag om halftwee al opnieuw te spelen. Zo kun je moeilijk topfit aan een wedstrijd beginnen.”