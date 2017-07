Kittel zit na elfde ritzege in de Tour Zabel op de hielen en zegt over Sagan: "Als in het voetbal de ref een kaart trekt, moet je dat ook aanvaarden"

Marcel Kittel heeft zijn tweede ritzege beet in de Tour de France, de elfde in zijn carrière. Daarmee komt de 29-jarige Duitser op gelijke hoogte van zijn landgenoot André Greipel. Erik Zabel is de enige Duitser die nog meer Tourritten won (twaalf). "Ik word aan die records voortdurend herinnerd", verklaarde de spurtbom van Quick.Step-Floors. "Maar eerlijk, dat is niet wat als eerste door mijn hoofd gaat. Ik ben bezig met de Tour de France en ritzeges behalen."

Boasson Hagen (DDD) went first, then Démare (FDJ)... but Kittel (QST) edged them all right on the line on stage 6 @letour.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/pbO3lrEYZK — letourdata(@ letourdata) 06/07/17 02:00

©TDW Kittel reed andermaal een sterke sprint, zonder echte leadout. "Ten eerste wil ik zeggen dat ik heel trots ben op de ploeg. Ze deden hun werk uitstekend en dit was een andere sprint dan in Luik. We konden onszelf naar voor brengen op het sleutelmoment en daar ook blijven. Op het eind moest ik zelf wel mijn weg zoeken, was het een beetje freestylen, maar ik koos het goede wiel, dat van Démare."



Démare koos voor het gaatje rechts van de baan, Kittel zocht de ruimte links op. "Op 250 meter moest ik zelf gaan en dat liep wel goed. Ik had goed gekeken, zag mijn concurrenten en ging van ver aan. Ik voel me goed op dit moment, sterk. Een echte leadout was er niet, maar in een sprint gaat het niet alleen om de kracht van het team, maar ook om intelligent koersen, op het juiste moment het goede wiel pakken. Dat is vaak het verschil tussen een goede en slechte sprint en nu lukt het me blijkbaar allemaal. Ik kom van heel ver, maar dat kan alleen maar lukken als je de goede conditie te pakken hebt en ik ben heel blij dat ik me sterk voel en met vertrouwen kan koersen." ©TDW

©Getty Images Kittel werd ook gevraagd wat hij van het beroep van Sagan vond tegen de beslissing van de jury die hem dinsdag uit koers zette. "Tja, veel kan en wil ik daar niet over kwijt. Er zijn mensen voor en tegen die beslissing, maar ze is wel genomen. Als in het voetbal de scheidsrechter een kaart trekt, moet je dat ook aanvaarden. Ik wil me vooral concentreren op mijn Tour de France."



Kittel telt nu 143 punten in de strijd om de groene trui en staat tweede in het klassement, leider Arnaud Démare heeft er 170. "In de eerste plaats ben ik bezig met ritzeges, dat groen is nog iets veraf. Maar ik ga niet beweren dat ik er helemaal niet mee bezig ben. Het belangrijkste is winnen en dan pak je ook punten. Ik zal ook punten proberen te nemen aan de tussensprinten en dan zien we wel waar dat me brengt over anderhalve week. Het is nog behoorlijk ver." ©AFP

Duitse etappewinnaars in de Tour de France: Philippe Gilbert deelde mee in de vreugde van zijn Duitse ploegmaat Marcel Kittel. "Dit is alweer een mooie zege van Marcel", verklaarde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. "Hoeveel overwinningen hebben we al met de ploeg? Ik kan het niet meer bijhouden en het zijn nooit geen kermiskoersen of zo, maar altijd wedstrijden van hoog niveau. Vijf ritten in de Giro, nu twee in de Tour, dan de klassiekers. Dit was al een heel mooi jaar."



Gilbert kan het goed vinden met Kittel. "Hij is een groot kampioen en ook heel dankbaar. Hij spreekt heel veel met ons. We hebben veel meetings voor en na de koers, gewoon om te zeggen of het goed was of niet. Hij is altijd constructief, dat geeft ook vertrouwen voor de rest van de ploeg. Of hij voor groen moet gaan? Dat gaat vanzelf als hij zo blijft sprinten."



Julien Vermote sleurde andermaal kilometers op kop om de vluchters terug te grijpen. "Het was een lastig dagje vandaag", reageerde Vermote. "Het was een lange rit. Het was heel warm en de koers duurt dan echt wel lang. Die hitte voel je in de benen en het slaat op je lichaam. We hebben ook van die speciale koelvesten, maar ik had ze nog niet aan. Vorig jaar hebben we die al gebruikt en ook op het WK in Qatar, maar in deze Tour droeg ik ze nog niet. Dit is de eerste dag dat het echt heet is en ik wacht nog een beetje af." ©Photo News