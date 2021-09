Kirsten Flipkens werkt aan terugkeer: ‘Ik miste de competitie enorm hard’

En of Kirsten Flipkens goed stond te tennissen op 8 januari in Abu Dhabi. Tegen Australian Open-winnares Sofia Kenin stond de Kempense 7-5, 4-5 voor toen het noodlot toesloeg. Bij een diepe bal landde Flipkens op een reclamebordje achteraan de baan. Enkel omgeslagen en de start van en calvarietocht.

“Niet nu. Dat was het eerste dat door mijn hoofd ging”, zuchtte ‘Flipper’ maandag nog eens. “Ik had het vorig jaar mentaal al heel zwaar tijdens de coronaperiode. Vastgezeten tijdens de US Open ook (Flipkens moest een week extra in New York blijven na een close contact met de positieve Benoit Paire, red). Maar ik had me weer opgepept, in november en december misschien wel harder getraind dan ooit. Ik was er echt klaar voor om nog één keer te vlammen. En dat gebeurt zoiets.”

Een serieuze domper maar de Molse probeerde snel weer aansluiting te vinden met het circuit. “Na vier weken dacht ik dat het wel zou lukken en deed ik mee in Sint-Petersburg en Miami. Maar dat werkte niet. Ik geraakte maar aan 70 procent en in Miami werd ik elke nacht wakker van de pijn in mijn enkel. Ik heb een MRI-scan laten nemen en daarop was te zien dat ik nog vocht had in het bot. Daar kan je weinig aan doen maar dat kan wel gigantisch lang duren.”

Deze terugval kwam ook hard aan. “Ik heb toen mezelf de vraag gesteld: is dit al die opofferingen nog wel waard? Maar na drie à vier weken begon het weer te kriebelen. Ik miste de competitie enorm hard. Ik heb me nog één keer 200 procent gegeven, alles op alles gezet.”

Dat betekende vooral veel geduld uitoefenen. “Ik moest zelf aanvoelen wanneer ik de voet wat meer kon belasten”, legde ze uit. “Ik ben fysiek wel bezig gebleven, ik werd een halve profwielrenner – tot zelfs in Mallorca toe. Sinds half augustus ben ik opnieuw aan het tennissen en nu ben ik al ongeveer drie weken voluit aan het trainen.”

In Chicago kreeg ze in haar eerste kwalificatiematch met de lokale wildcard Beckham een ideale opwarmer maar met haar zege op Rebecca Marino (WTA 158) bleek de trein weer vertrokken. In ronde een maandag bleek Danielle Collins (WTA 28) wel iets te sterk. “Dit was een echte test voor mij. En ik ben heel content van deze week”, glimlachte Flipkens die haar verloren tijd wil inhalen. “Ik ga zolang mogelijk doorspelen dit jaar. Des te meer, des te beter.”