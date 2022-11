Kinesist Lieven Maesschalck: ‘Ik maak me geen zorgen over Lukaku’

Nu ook Romelu Lukaku in het land is wordt het weer wat drukker in de praktijk van kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen. Rode Duivel Alexis Saelemakers is er al een tijdje aan zijn revalidatie bezig en ook Lukaku wordt er eerstdaags verwacht.

Maesschalck: “Er zijn inderdaad een aantal geblesseerden zo vlak voor het WK, maar dat zijn we als medische staf gewoon. Wat ons nu overkomt is niets nieuws. We volgen alles van nabij op, het hele jaar door en het is aan ons om de juiste beslissingen te nemen. Ik maak me geen zorgen.”

Over de vraag of iedereen dan klaar geraakt voor het WK wilde Maesschalck niet al te zeer uitweiden. “We gaan dat proberen. Vandaag ga ik daar geen sluitende uitspraken over doen. Het is een verhaal van dag tot dag.”

Dat Lukaku Antwerpen boven Milaan verkiest, hoeft niet te verbazen. Omdat zijn medische ‘circle of trust’ die van de nationale ploeg is. Een kliek die breder is dan opperkinesist Lieven Maesschalck alleen. Op dagelijkse basis ontfermt Bert Driesen, een van de kine’s van Maesschalcks Move to Cure, zich over hem. De man die ook regelmatig overvliegt naar Milaan om hen met raad en oefeningen bij te staan.

Net zoals Kristof Sas, hoofdarts van de Duivels. Sas was destijds dokter bij Anderlecht. Hij kent Lukaku van zijn veertiende. En hij heeft destijds zijn eerste kleine blessure behandeld. Dat Sas hem dezelfde zorg en aandacht schonk al een prof, is ‘Big Rom’ duidelijk nog niet vergeten. Ook Sas vloog weleens naar Manchester of Milaan voor een second opinion.

Onder goedkeurend oog van die ouwe bekenden begint Lukaku de komende dagen in Antwerpen aan zijn race tegen de klok voor Qatar. (JDC/KTH)