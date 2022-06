Kim de Baat is verrassende nieuwe kampioene bij de vrouwen: ‘Ook met tricolore is het fijn knechten’

De Nederlandse tongval verraadt haar origine. “Kleine d, grote B”, nam de geboren Rotterdamse meteen alle twijfel weg. “In 2009 verhuisde ik van Nederland naar België. Ik was getrouwd met een Belg toen en sowieso van plan om daar voor altijd te blijven. Het maakte de keuze voor jullie land er dus makkelijker op. Het sportieve was een surplus, maar zeker niet de grote beweegreden om die stap te zetten.” Van het één kwam ook het ander. “In 2015 diende ik een naturalisatie-aanvraag in. Sinds 2017 ben ik officieel Belgische.”

De Baat komt uit een wielerfamilie. “Moeder Nita van Vliet en nonkel Teun koersten.” Nonkel kennen we natuurlijk het best. Zeven jaar prof bij onder meer Verandalux en Panasonic, ex-winnaar van de Omloop en Gent-Wevelgem en -geletruidrager in de Tour. “Maar vooral mijn broer Arjen zette me aan het fietsen. Ik was zelf zes toen hij aan wielrennen deed. En ik wilde precies hetzelfde doen als hij. Dat is altijd heel speels verlopen. Tot ik op een bepaald moment belofte werd en me afvroeg: ‘wat ga ik hiermee doen, wat wil ik?’”

Doorgaan, was het antwoord. Een professionele carrière uitbouwen. De Baat begon eraan met goede moed. “In 2013, bij Boels Dolmans. Het huidige SDWorx.” Maar over rozen liep haar pad niet echt. “Ik wisselde een aantal keer van team, maakte toen al kennis met mijn huidige ploegleidster Heidi Van de Vijver. Betere en mindere jaren wisselden elkaar af.” Vooral 2016 werd een ramp, toen haar hele voorjaar de mist inging door een blindedarmontsteking. “Pas de voorbije twee jaar ben ik er opnieuw wat doorgekomen.”

Even kwam De Baat zelfs in de ploeg van Dubai Police terecht. “Nadat ik in 2020 met Ciclotel in de Dubai Women Tour op het podium had gereden en er contacten had gelegd. Ik wilde eens iets totaals anders doen, had wel zin in een avontuur. Ik kon mezelf daar volledig richten op het koersen, hoefde niet meer te werken.” Maar daardoor belandde ze onvermijdelijk ook op amateurniveau.

Het waren de broers-Roodhooft die haar finaal opvisten vorig jaar en bij Plantur-Pura onderbrachten. Daar vond ze Heidi Van de Vijver terug. “Ik heb er stappen gezet. Voornamelijk in dienst van de ploeg. Dat is wat ik het liefst doe: werken achter de schermen. Me mee in het gewriemel en de chaos van een spurtvoorbereiding storten en het pad plaveien voor andere meiden. Ook op het BK was dat de bedoeling. Tot Heidi me in de finale overtuigde dat ik zelf kon winnen. Mooi dat dat ook lukte, na zo’n hele wedstrijd in de aanval. Maar ach, die trui verandert niets. Ook met die tricolore is het fijn knechten in de schaduw”, aldus het beste (ex-trainings)maatje van Jolien D’hoore.

Dinsdag vertrekt De Baat met haar ploeg voor 2,5 week op hoogtestage naar La Plagne. Inzet: een Tour-ticket.