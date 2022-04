Kim Clijsters zet punt achter haar comeback

“Hey iedereen, ik wil met jullie delen dat ik heb besloten niet langer officiële toernooien te spelen. Ik kan niet wachten om te zien welke nieuwe avonturen mijn pad zullen kruisen. Hartelijk dank aan iedereen die me de afgelopen twee jaar heeft gesteund!”

Met deze boodschap kondigde Kim Clijsters haar afscheid aan van het toptennis. Clijsters gaat de geschiedenis in als een van de beste Belgische tennisters ooit. In 2003 was ze de nummer 1 van de wereld, won de US open in 2005, 2009 en 2010 en de Australian Open in 2011. In 2007 en 2012 nam Clijsters al eens afscheid van het professionele tennis, maar in 2020 maakte ze een comeback. De ‘Kimback’.

Clijsters speelde, onder andere door de coronapandemie en een knieblessure, amper vijf wedstrijden na haar aangekondigde comeback. Zo dateert haar laatste officiële wedstrijd al van 7 oktober, toen ze in de eerste ronde op de Indian Wells verloor van Katerina Siniakova.

‘Ik wil nog teruggeven aan het tennis’

Twee jaar na haar ‘Kimback’ zet Clijsters nu officieel een punt achter haar carrière: “Het speelt al een tijdje in mijn gedachten”, zei ze daarover in een interview met WTA Tennis. “Ik vind het nog steeds heerlijk om de bal te slaan. Met mijn schema was drie, vier dagen genoeg om mijn ritme onder controle te houden, maar zeker niet goed genoeg als ik zou besluiten om nog een toernooi te spelen. Als ik bijvoorbeeld de Australian Open zou spelen, dan ben ik drie à vier weken weg. Dat is gewoon niet mogelijk in deze fase van ons gezinsleven.”

Vooral de veelbelovende basketcarrière van de veertienjarige Jada eist veel tijd op. “Ze is groot en sterk, werkt er hard voor en doet het heel graag. Het is leuk om te volgen en om haar te zien groeien. Het is zo’n beetje een film die zich opnieuw afspeelt. Ik zit in de tribune, net als mijn mama vroeger. En ik ken niets van basket, net zoals mijn papa vroeger.”

“Mijn passie voor tennis zal nooit weggaan, wat ik ook doe. Ik voel een heel grote behoefte om terug te geven aan het tennis omdat ik er zoveel heb uitgehaald.”