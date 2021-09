Kim ­Clijsters verliest ­opnieuw in eerste ronde

Clijsters, die geen ranking heeft, opende uitstekend tegen de 35-jarige dubbelpartner van Elise Mertens en kwam 3-0 voor. Maar na die veelbelovende start slopen er meer foutjes in haar spel en kwam Hsieh beter in haar ritme. Clijsters, die een wildcard had gekregen van de organisatie, kon in de eerste set geen enkel spel meer winnen en keek na 43 minuten tegen 3-6-verlies aan.

Voor Clijsters was het de vierde officiële wedstrijd sinds haar terugkeer in februari 2020. Haar vorige partij dateerde van 2 september 2020, toen ze op de US Open in de eerste ronde verloor van de Russin Ekaterina Alexandrova.