Kille zakelijkheid ontbreekt nog bij paars-wit

Anderlecht was op de afspraak. Hoge druk, een elftal dat compact stond, veel beweging zonder bal, intensiteit en het doelpunt. Cullen die in de vrije ruimte Refaelov bediende, hij gaf mee met de oprukkende Gómez, goede cross, en Raman die centraal voor doel afwerkte (1-0).

Anderlecht was een kwartier speels en dartel. Omdat Cullen en Olsson de ploeg vooruitduwden, omdat ‘Rafa’ slim was, en omdat Amuzu en Raman te snel waren voor hun tegenstanders.

Vitesse oogde niet aangeslagen. Op het halfuur mikte Dada een uitvallende bal van net buiten de zestienmeter losjes in de kruising (1-1). Je moet het kunnen, maar je moet het ook durven.

Anderlecht reageerde meteen – dat was vorig seizoen ook wel anders. Deze selectie is voetbaltechnisch en mentaal sterker geworden. Amuzu legde uitstekende breed voor Raman, die zijn tweede van de avond maakte (2-1).

Raman is 26 inmiddels. Dan wordt talent stilaan kwaliteit. Zirkzee is amper 20. Vier dagen nadat het hele voetballand op de banken ging staan voor Zirkzee, zakte hij gisteravond door het ijs.

Anderlecht had zijn aardige eerste helft nog meer in de verf kunnen zetten, maar alleen voor doelman Schubert miste Raman zijn hattrick.

Het zou het verschil blijken tussen 3-1 en 2-2. Want nauwelijks was de tweede helft afgetrapt of Vitesse lukte een tweede pareltje. Frederiksen schoof zijn schot netjes in de korte hoek.

De fans morden trouwens niet. Zij bleven enthousiast.

Koude douche

Het zat allemaal wat vast. Anderlecht vond daarbij de oplossing niet. Kompany moest er iets op vinden. Zirkzee en Amuzu werden vervangen door Thelin en Ashimeru.

Maar op een rampzalige avond voor het Belgische topvoetbal kon deze koude douche er nog wel bij: de defensie verslikte zich in Tannane, die met een knap individueel nummertje de 2-3 lukte.

Anderlecht gaf dan toch te veel weg. Niet efficiënt genoeg in het verdedigen. Niet genoeg killersinstinct.

Anderlecht had van zijn pluimen verloren in die tweede helft, maar verdiende niet om te verliezen. En in een prettig sfeertje knalde de ingevallen Verschaeren de 3-3 tegen de netten.

Het had nog mooier gekund, maar in de blessuretijd miste Refaelov een penalty.