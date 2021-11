Kevin De Bruyne: ‘We zijn nu minder sterk dan in 2018’

‘Het is vanzelfsprekender geworden, ja, maar dat betekent niet dat je er minder van moet genieten.’ Net voor de Rode Duivels voor de vijfde keer op rij zeker kunnen zijn van deelname aan een groot toernooi, praat Kevin De Bruyne (30) honderduit.

Dit weekend, tegen Estland, staat het vijfde opeenvolgende kwalificatiefeestje gepland. Nu ja, feestje. Kevin De Bruyne: “Het zal niet meer hetzelfde voelen als die eerste keer, toen we ons plaatsten voor het WK in Brazilië, neen. Maar als speler, als staf, als Belg moeten we wel trots zijn. Genieten van dit moment.”

Onze Gouden Generatie heeft van dergelijke kwalificaties evenwel een evidentie gemaakt. “Het is vanzelfsprekender geworden, ja, maar dat betekent niet dat je er minder van moet genieten.”

Aldus hij die vorige maand, na die teleurstellende Final Four van de Nations League in Italië, aanhaalde dat “we maar België zijn”. Een uitspraak die niet onopgemerkt voorbijging. Sommigen zagen er vreemd genoeg een gebrek aan ambitie in van De Bruyne, terwijl uitgerekend hij een van de Duivels is die het allerhoogste wil bereiken. “Niemand is zo ambitieus als ik.”

Zo strookt zelfs een derde plaats op het WK niet met zijn verwachtingen. “Ik was heel teleurgesteld toen. Omdat 2018 voor mij hét moment was om te winnen. Ik vond het dan ook raar om achteraf naar die Grote Markt te gaan, met al die fans daar, want we hadden niet gewonnen. En toch vierden we dat. Het was super, hé, maar raar”, zei De Bruyne in de podcast van MIDMID. “Kijk, ‘we zijn maar België’, dat was één zin en dan wordt zoiets uitvergroot. Al moeten we ook eerlijk zijn tegenover onszelf en durven toegeven dat we nu minder sterk zijn dan in 2018 – we zijn enkele spelers verloren.”

Door blessureleed moest de Bruyne liefst twintig interlands missen sinds het WK in 2018. Twintig van de negendertig.

Het maakt dat De Bruyne op zijn dertigste nog geen deel uitmaakt van ‘de Club van 100’. Zelf vindt hij zijn 86 wedstrijden voor de Rode Duivels ook te weinig. “Ik wil heel graag die honderd caps halen, sowieso”, klonk het nog in MIDMID. “En dan zal het afhangen van hoe ik me voel. Of ik nog zin heb om elke week te voetballen, dan wel of ik die bijkomende rust nodig heb. Da’s moeilijk om nu al te zeggen. Ik voel wel dat mijn lichaam soms al eens anders reageert. Ik ben 30 geworden, hé. (grijnst) Het gaat snel.”