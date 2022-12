Kevin De Bruyne: ‘We spelen al een tijdje geen goed voetbal met de Rode Duivels’

Na een gitzwart WK was Kevin De Bruyne allesbepalend bij zijn comeback op clubniveau. Zo gaf hij afgelopen donderdag twee assists in de League Cup tegen Liverpool. “Sensationeel”, was de analyse van elke kenner die de wedstrijd had gezien. Dat de volgspot op De Bruyne stond, had niet alleen met zijn uitstekende wedstrijd te maken. De voorgeschiedenis speelt mee. Op het wereldkampioenschap in Qatar presteerde de middenvelder onder de maat. Terwijl de Rode Duivels kapseisden, was De Bruyne niet in staat om het schip veilig aan land te brengen.

In een gesprek met Play Sports kwam ‘KDB’ terug op het WK. “Het was gewoon niet goed genoeg. Dat moeten we accepteren en hopen dat we de volgende keer beter doen”, klonk het. “Als we eerlijk zijn hebben we enkel de tweede helft tegen Kroatië goed gespeeld. De andere matchen waren niet zo goed. Op de een of andere manier hebben we geen reden tot klagen. Dat moeten we gewoon accepteren als ploeg.”

“Eigenlijk waren de afgelopen twee jaar niet top. Als je de laatste periode bekijkt, hebben we eigenlijk niet veel gewonnen. We speelden al een tijdje niet echt goed voetbal. We hebben geprobeerd om het toch beter te doen, maar het zat er dit toernooi gewoon niet in.”