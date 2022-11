Kevin De Bruyne, meer dan een levenslijn voor het elftal van Martínez

‘Met Kevin De Bruyne heb je drie spelers in één’, weet bondscoach Roberto Martínez. Als alles meevalt, weet KDB vanavond een natie en miljoenen kijkers wereldwijd te bekoren. De ambitie van een machine die het in Qatar zonder de radertjes van Man City zal moeten rooien.

Bij de voetbalbond hopen ze stiekem dat De Bruyne minstens doorgaat tot 2026, tot het WK in de VS, Canada en Mexico. No stress. Hij heeft geen doel vooropgesteld, maar werkt toe naar een climax in Qatar. Spelen wil hij doen alsof morgen niet bestaat. Een ‘career defining moment’, in de eerste plaats voor de ogen van het eigen kroost. De Bruyne: “Het is mijn derde toernooi, maar een WK is altijd speciaal. Ook omdat de hele wereld toekijkt.”

In Doha en omstreken heeft er eentje een reputatie hoog te houden. Brons moet ook blinken. Van het podium van de Ballon d’Or 2022 is hij de enige die op WK in actie komt – Benzema is naar huis, Mané doet niet mee. De beste middenvelder van het moment zuigt de volgspot naar zich toe. In het straatbeeld van Doha is er menig supporter gespot met een City-shirt met zijn rugnummer. In Koeweit stormde een fan het trainingsveld op.

Vandaag inspireert De Bruyne wereldwijd. Bij City heeft hij de standaard gezet. Daar is hij de eerste chauffeur van een machine. En kan hij, wanneer het wat minder loopt, gerust het stuur overlaten aan anderen. Bij de Rode Duivels is hij op WK omringd door veel minder kwaliteit.

De blessurelast bij Romelu Lukaku en het afgerolde bobijntje van Eden Hazard zorgen ervoor dat hij het elftal nog meer zal moeten dragen. De ijdele hoop van een natie rust op zijn benen, voetbalbrein en energie.

Ploegmaats voelen het ook zo aan. Maandag stemden ze hem tot vice-aanvoerder. De schaduwleider krijgt de touwtjes steviger in handen. Een logische evolutie. Sinds het EK in 2021 heeft De Bruyne een voet in 56 procent van de goals bij de Duivels. Een cijfer dat alles zegt over zijn invloed. Voor het elftal van Roberto Martínez is hij meer dan een levenslijn geworden.

Handrem

Vrijdag, tegen Egypte, trok hij de handrem nog op. Vandaag zal hij met meer goesting op het veld staan, maar niets sluit uit dat hij wat inlooptijd nodig heeft. Vincent Kompany merkte het ooit fijntjes op. Hoe De Bruyne bij City nog meer voordeel haalde uit de tactische programmatie van Pep Guardiola.

Kompany: “Ik denk dat Kevin een speler is die geweldig kan profiteren van een systeem rond hem. Omdat hij dan zelfs geen spelers hoeft te zoeken. Hij weet ongeveer waar zijn ploegmaats lopen, en dan hoeft hij zelfs niet op te kijken.”

Als hij straks maar niet te snel denkt voor de rest. Martínez vindt dat hij kalmer is geworden. Zelf zegt De Bruyne dat zijn scherpe kantjes ondertussen een beetje zijn bijgevijld. Toch gelden de vlammen op de rode WK-shirts nog altijd als waarschuwingslabel. De Bruyne kan nooit garanderen dat hij straks, in een moment van frustratie, zichzelf niet even verliest.

Dat hij ostentatief met het hoofd gaat schudden. Dat hij de armen geërgerde de lucht in gooit. Lichtontvlambaarheid die deel uitmaakt van zijn pakket. De Bruyne is een opengebloeide introvert die het liefst praat met de voeten. Voetbal als medium om zich uit te drukken. Balkunstenaar.

Martínez: “Kevin is een veeleisende speler om te coachen. In de positieve zin. Hij wil zoveel informatie. Hij wil overal bij betrokken zijn. Hij is kalmer geworden. Hij jaagt zich niet meer zo snel op. Dat is ook niet onlogisch voor een speler met zijn individuele kwaliteiten en zijn niveau. Met de jaren is hij meer gaan denken als een coach. Een trainersbrein in het lichaam van een speler.”

Minder dominant

Statistieken zullen zijn klasse nooit helemaal in de verf kunnen zetten. Wie zijn naakte cijfers zonder context afweegt tegen die van de gemiddelde middenvelder, zou kunnen concluderen dat hij slordig is in balbezit. Dat er wel een dribbeltje meer bij kan.

Daartegenover staan echter zoveel kwaliteiten. De Bruyne is snel zonder dat hij snel lijkt. Hij zet bijzonder agressief druk op de opponent in balverlies. Hij wil het spel altijd vooruit laten gaan. Hij schuwt geen risico. Hij ziet wat jij niet ziet. Openingen en oplossingen die zelfs zijn trainer bij Man City, Guardiola, nooit zou hebben bemerkt. Hij passt de bal doorgaans waar een speler zou moeten staan. Hij creëert zoveel kansen. Hij heeft een goeie trap in beide benen. Wat wilt u nog meer?

Toch heeft Pep Guardiola een goeie raad voor Martínez. Ondanks straffe statistieken bij City (3 goals en 13 assists in 14 matchen) miste hij dit seizoen wat in het spel van De Bruyne. Met een aanspeelpunt als Erling Haaland moest hij zich aanpassen. Hij was minder aanwezig, minder dominant. Zijn voeten en zijn denkbeeldige camera vroegen een afstelperiode. Het was wennen aan een andere manier van voetballen. In zijn hoofd waren alle routes nog niet uitgetekend.

Guardiola: “Kevin is een speler die in beweging moet zijn. Hij is op zijn best wanneer hij vrijheid krijgt. Wanneer hij vanop rechts naar binnen kan zwerven. Niet wanneer hij zomaar in de pockets blijft hangen. Hij is niet zoals een Bernardo Silva. Die kan de bal in de voet ontvangen en dan zijn ding doen in de korte ruimte - een speler dribbelen. Kevin moet de bal krijgen wanneer hij aan het rennen is. Niet wanneer hij stilstaat of wordt vastgepind op een positie.”

Pep Guardiola sluit zijn goudhaantje in de armen na een zoveelste succes. Toch miste de Manchester ­City-coach dit seizoen wat in het spel van De Bruyne. Hij was minder aanwezig, minder dominant. Beeld ANP / EPA

Een dynamiek waarvoor Martínez zal moeten zorgen. Zonder echt aanspeelpunt zal De Bruyne bij de Duivels minder kunnen terugvallen op zijn fantastische cross. Op een toernooi waar het in de eerste fases veel minder snel gaat dan in de Premier League, zal hij bovendien minder ruimte krijgen om te rennen. Zal hij minder direct kunnen zijn. En zal hij ook veel meer zelf moeten forceren dan bij City, zoals het voorbije jaar al is gebleken bij de nationale ploeg.

Martínez in The Times: “Kevin heeft de capaciteit om heel veel informatie op te nemen. Hij is zich heel bewust van wat er zich rondom hem afspeelt. Dat zijn zijn skills als spelmaker. Maar hij is ook een speler die het tempo van een match kan opdrijven. En iemand die met een hoge intensiteit zonder bal druk kan zetten. Op dat vlak is hij uniek. Met hem heb je drie spelers in één.”

Die drie gezichten die de Duivels nodig zullen hebben als ze aanspraak willen maken op succes. Die drie gedaantes die de wereld voor zijn beeldbuis zal afmeten aan die gigant van Man City. Die drie in één waarvan de neutrale liefhebber hoopt te smullen.

België-Canada, live vanaf 19.30 uur op Eén.