Kersvers bondscoach Tedesco: ‘Beste spelers staan op het veld, ongeacht hun leeftijd’

Een nieuwsflash, in de wachtkamer bij de tandarts. ‘Roberto Martínez stopt als bondscoach van België.’ Domenico Tedesco stuurt onmiddellijk een screenshot naar zijn makelaar. Twee maanden later is hij op zijn 37ste de jongste actieve bondscoach ter wereld. Het relaas van zijn officiële presentatie.

“Goedemiddag, bonjour. En als u mij nu toestaat om verder te gaan in het Engels?” Geflankeerd door CEO Peter Bossaerts en TD Frank Vercauteren gaf Domenico Tedesco gisterennamiddag in een bomvol auditorium van Tubeke zijn eerste uiteenzetting als kersvers bondscoach van de Rode Duivels.

Meneer Tedesco, wat heeft u overtuigd om voor de job van bondscoach van de Rode Duivels te kiezen?

“Eigenlijk is dat een grappig verhaal. Ik zat in de wachtkamer bij de tandarts toen ik op mijn smartphone het bericht zag passeren dat Roberto Martínez stopte als coach van België. Ik heb meteen een screenshot gestuurd naar mijn makelaar, Carsten Meyer en gezegd dat dit was wat ik wilde. ‘Wat moet ik doen om deze job te krijgen?’”

En hoe reageerde hij?

“Hij dacht dat het een moeilijk verhaal zou worden. Omdat ik een clubcoach was die niet in België had gespeeld of getraind. Maar kijk... Het is een grote eer om hier te zijn.”

U bent zeer vroeg in het trainersvak gestapt, is dat altijd uw bedoeling geweest?

“Zoals zovelen droomde ik ervan om voetballer te worden. Maar als dat niet lukt, moet je keuzes maken. Ik heb beslist om verder te studeren, op die manier had ik toch meer zekerheid mocht het niet lukken als coach. In de voetbalwereld heerst veel onzekerheid, je hebt geluk nodig. Tijdens mijn studies coachte ik jeugdelftallen van Stuttgart, een ‘Traditionsverein’ in Duitsland. Nadien werkte ik ook in de jeugd van Hoffenheim. In 2017 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan als hoofdcoach van Erzgebirge Aue. Met nog elf wedstrijden te gaan stonden zij laatste in de Duitse 2de Bundesliga. ‘Niet doen’, adviseerde mijn makelaar. ‘Je professionele trainerscarrière zal voorbij zijn voor ze begonnen is, want zakken zul je zeker.’ (lacht) Zoals vaker sloeg ik zijn raad in de wind. Uiteindelijk wisten we ons comfortabel te redden.”

Was dat het beste moment uit uw carrière tot dusver?

“Een van de mooiste momenten, dat zeker. Maar ik werd ook vicekampioen met Schalke 04 na Bayern München en met Leipzig won ik de beker. Ook de 3-2-zege in de halve finale van de Russische beker met Spartak Moskou tegen CSKA zal me altijd bijblijven. We wonnen met een man minder en de 3-2 viel in de 105de minuut, het leidde tot euforische taferelen.”

Over naar de Rode Duivels. Reikt uw kennis al verder dan Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois?

“De laatste weken heb ik veel wedstrijden van de Jupiler Pro League – spreek ik het juist uit? – bekeken. Ik zag veel jong talent. Het vergt moed van de clubs om jonge talenten op te stellen en alle kansen te geven om te groeien. Er ligt een berg werk op de plank voor mij. Ik wil iedereen leren kennen. De spelers, maar ook de clubs, dus ik zal veel wedstrijden volgen in binnen- en buitenland.”

Hoe zou u uw kwaliteiten als trainer omschrijven?

“Het is moeilijk om over mezelf te praten, dat laat ik liever over aan anderen. Maar ik ben gemotiveerd en hongerig om voor de Belgische federatie te werken.”

Wat zijn uw ambities?

“Ons kwalificeren voor het EK 2024 in Duitsland, dat is ons eerste hoofddoel. We zitten in een lastige poule, dus het wordt zwaar. Maar we hebben een ploeg met veel kwaliteiten.”

Hoeveel wedstrijden heeft u al gezien van de Duivels? En wat waren uw bevindingen?

“Ik heb me gefocust op de wedstrijden op het WK en de vriendschappelijke duels vooraf. Bekijk die laatste wedstrijd tegen Kroatië, de kansen om te winnen en door te gaan waren er. Jullie misten de kwalificatie voor de volgende ronde op een haar na. Maar ik vind dit niet de juiste plaats om mijn analyse over die wedstrijden te geven. Alles wat ik nu zou zeggen – er was te weinig samenhang of defensief stond het niet goed –, zou automatisch kritiek zijn op de vorige bondscoach. Dat is mijn stijl niet. Ik weet hoe moeilijk het is om coach te zijn. Er schortte iets, dat is duidelijk. Maar ik zal mijn analyse delen met mijn staf.”

Kevin De Bruyne was zijn glimlach verloren tijdens het WK. Hoe kunt u die glimlach weer op het gelaat van Kevin toveren?

“Lachte hij niet? Dan zal hij daar wel een goede reden voor gehad hebben. Wie lacht, voelt zich goed en dat komt voort uit de motivatie. Was het dat? Dat weet ik niet, daarvoor moet ik met Kevin praten. Dat geldt overigens niet alleen voor Kevin De Bruyne, ik ben van plan om met alle spelers te praten. Daar ga ik de volgende weken en maand voor gebruiken.”

Hoe kunt u deze groep beter maken?

“Door close te zijn met de spelers. Door goed te luisteren naar hen en horen wat volgens hen de problemen waren. En vanaf dan kijken we vooruit. Ik heb veel ideeën, maar die wil ik eerst met hen delen.”

Bent u van plan om met Eden Hazard te gaan praten?

“Als een speler beslist om afscheid te nemen van de nationale ploeg, dan zal hij daar zijn redenen voor hebben. Ik ga mij focussen op de jongens die wel nog in aanmerking komen voor de nationale ploeg. Want veel tijd is er niet.”

U bent de jongste bondscoach ter wereld. U zult meer tijd doorbrengen in uw bureau dan op het veld. Vreest u niet de geur van het gras te missen?

“Die vraag heb ik me ook gesteld. Maar voor mij is het belangrijkste om 24/24 bezig te zijn met voetbal. Is dat nu door zelf op het veld te staan, spelers te ontmoeten, wedstrijden te bekijken of selecties te maken, dat maakt me niet zoveel uit.”

Volgde u de Belgische competitie voordien ook al?

“Zeker en vast. Als coach van Schalke of Leipzig speur je toch ook naar jong talent in de buurlanden. Jongens van wie je ze ooit hoopt te kopen. Ik heb ook het parcours van Club Brugge gevolgd in de Champions League. Leuk om een Belgische ploeg zo te zien schitteren tegen sterke opponenten. Natuurlijk zal ik alles vanaf nu nog meer in detail volgen.”

De leeftijd is een thema bij deze nationale ploeg. Wil u verder met hen of kiest u resoluut voor de nieuwe generatie?

“Goede vraag. Dat is ook een thema dat uitvoerig besproken is met de ‘task force’. Dit is hoe ik daarover denk: voor mij is er geen jong of oud. Er zijn alleen spelers met de juiste kwaliteiten. Ik ben het gewend om met jonge spelers te werken, maar anderzijds is er ook niet veel tijd om echt te experimenteren. Ik wil de beste Belgische ploeg op het veld zien, ongeacht de leeftijd. De beste spelers moeten spelen en die zullen spelen. Onze ploeg kan gemiddeld 24 of 25 zijn, maar evengoed 30, 31 of 32.”

Toby Alderweireld gaf aan u niet te kennen. Romelu Lukaku hoopte vurig op Thierry Henry als nieuwe bondscoach. Stoort u dat?

“Niet iedereen kijkt naar de Bundesliga of volgt de Russische competitie. Ik neem dat Toby helemaal niet kwalijk. En wat Thierry Henry betreft, als je zo lang deel hebt uitgemaakt van een groep, dan is het logisch dat sommige spelers graag met hem verder wilden.”

In welke formatie wilt u onze nationale ploeg laten spelen?

“Dat weet ik nog niet. Dat kan met vier achterin zijn of met drie. Dat hangt af van mijn spelers en waar zij zich comfortabel bij voelen.”

U bent een adept van de Red Bull-filosofie. Hoge pressing en snelle omschakeling, mogen we dat ook van de Rode Duivels verwachten?

“Het klopt niet helemaal dat ik alleen maar de Red Bull-filosofie uitdraag. We hadden met Leipzig ook veel balbezit en we probeerden op de helft van de tegenstander te spelen. Mij gaat het om simpele principes in de ploeg te slijpen. Mijn groep moet situaties in een wedstrijd kunnen herkennen en daar snel naar handelen. We hebben wellicht maar twee echte trainingssessies voor onze eerste wedstrijd tegen Zweden. Maar ik zal zeker vooraf ook al een aantal zoom calls plannen om het één en ander duidelijk te maken. Het is mijn aanvoelen dat spelers mijn defensieve patronen vrij snel onder de knie hebben.”

U wordt een laptoptrainer genoemd. Wat denkt u daarvan?

“Een tijd geleden was dat een ‘hot topic’ in Duitsland omdat Mehmet Scholl de nieuwe generatie trainers zo omschreef. Ja, ik gebruik een laptop, maar noem mij een coach in het huidige voetbal die dat niet doet. Dat wil niet zeggen dat ik met mijn laptop in bed kruip, hé. De connectie met mensen is voor mij het belangrijkste. Maar om wedstrijden en trainingen voor te bereiden en te analyseren gebruik ik mijn laptop. Maar ik zou mezelf niet omschrijven als een ‘laptoptrainer’.”