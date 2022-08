Kenners zien voor Antwerp-talent Balikwisha toekomst bij Rode Duivels

Een knappe lob tegen FC Drita, een binnentikker met links tegen Zulte Waregem, een binnentikker met rechts tegen OHL en een heerlijk schot tegen datzelfde OHL: Michel-Ange Balikwisha (21) draait dezer dagen op volle toeren. Het is niet eens half augustus en de ex-speler van Standard zit al aan vier treffers. Ter vergelijking: vorig seizoen scoorde Balikwisha vijf keer over alle competities heen. Dat was eigenlijk te weinig voor iemand die 5 miljoen euro heeft gekost.

“Als hij de huidige lijn doortrekt, ben ik ervan overtuigd dat Antwerp hem op een gegeven moment kan verkopen voor minstens het dubbele van de aankoopprijs”, zegt Stakke Van den Buijs, die Balikwisha goed kent van in zijn periode als scout van Standard. “Hij heeft alles wat een moderne voetballer moet hebben: een individuele actie, loopvermogen, snelheid, scorend vermogen en werklust. Vergis je trouwens niet: Balikwisha lacht al eens graag, maar hij leeft wel voor zijn sport.”

Van den Buijs, die als scout en assistent-trainer al heel wat watertjes heeft doorzwommen, loopt duidelijk hoog op met Balikwisha. “Als je mij vraagt waar zijn limieten liggen, dan zeg ik dat Balikwisha het potentieel heeft om het op een dag tot Rode Duivel te schoppen”, stelt Van den Buijs onomwonden. “Ook de overstap maken naar een mooie club in een topcompetitie behoort tot zijn mogelijkheden. La Liga lijkt me een geschikte competitie voor hem.”

Veel sprints

“Balikwisha ooit Rode Duivel en speler in een grote competitie? Ik geloof daar zeker in”, vult Anders Nielsen aan. Nielsen was vorig seizoen op de Bosuil hulpcoach van Brian Priske en werkte dus intensief samen met Balikwisha. “Die jongen heeft er alleszins de voetballende kwaliteiten voor. Bovendien is hij allerminst een luie speler. Hij doet elke wedstrijd heel veel sprints, ook in verdedigend opzicht. Dat zijn zaken die op het allerhoogste niveau van belang zijn.”

Zelfs in een fysiek veeleisende competitie als de Premier League ziet Nielsen Balikwisha op termijn wel zijn mannetje staan, zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat Antwerp hem ooit met een stevige winst zal verkopen. Als je ziet welke bedragen er tegenwoordig worden neergeteld voor beloftevolle jongeren zoals Charles De Ketelaere, dan gaat Balikwisha ook een mooie cent opbrengen.”

De uitdaging voor Balikwisha is nu om week in, week uit sterk te spelen en beslissend te zijn. “Vorig seizoen had hij rond de winterstop ook een periode waarin hij productief was, maar dat bleef jammer genoeg niet duren”, herinnert Nielsen zich. “Ter verdediging van Balikwisha: het was zijn eerste jaar bij Antwerp en dat vergt toch altijd een beetje aanpassing. Verder denk ik dat hij zichzelf toen te veel druk had opgelegd door in de krant te verkondigen dat hij 25 keer wilde scoren. Nu zegt hij dat hij zo veel mogelijk beslissend wil zijn. Die benadering lijkt me beter.”

Van den Buijs: “Hij is zo goed dat het in de jeugdreeksen soms te gemakkelijk ging. Balikwisha is iemand die je soms moet wakker schudden. Ik denk dat Mark van Bommel dat ook doet. Laat hem nog één of twee jaar groeien onder Van Bommels vleugels om dan een mooie transfer te realiseren. Deze start zal Balikwisha alleszins het nodige vertrouwen geven.”