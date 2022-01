Kenners over dé WK-rivaliteit: ‘Pidcock kan een inspanning iets langer doortrekken dan Iserbyt’

Een week voor het WK in Fayetteville houden de veldrijders hun generale repetitie in Hamme (vandaag) en Hoogerheide (morgen). Tom Pidcock is de grote favoriet, Eli Iserbyt is zijn belangrijkste uitdager. Wat zijn hun kwaliteiten en gebreken?

Wie is de beste veldrijder van het moment? Eli Iserbyt, winnaar van dertien crossen deze winter, of Tom Pidcock, die in tien crossen negen keer voor Iserbyt is geëindigd?

Kurt Bogaerts (trainer van Pidcock): “Crosstechnisch is Iserbyt beter dan Pidcock. Pidcock haalt fysiek de bovenhand.”

Sven Vanthourenhout (bondscoach): “Als crosser kan Iserbyt het Pidcock heel moeilijk maken. Kijk naar de wereldbekerwedstrijd in Hulst. Pidcock sloeg een kloof op een indrukwekkende manier, maar Iserbyt toonde bijzonder veel weerbaarheid. Hij liet Pidcock nooit verder dan tien seconden weg rijden. Dat vond ik wel knap.”

Rudy De Bie (ex-bondscoach): “Meestal bijt Iserbyt zijn tanden stuk op Pidcock. Maar laat je niet misleiden. Iserbyt is erg explosief na elke bocht, al sinds hij een junior was. Hij is ook heel weerbaar. Pidcock kan een inspanning net iets langer doortrekken, zeker na een helling.”

Vanthourenhout: “Spreken we over de disciplines heen, dan moeten we Pidcock hoger inschatten. Hij is olympisch kampioen mountainbiken, winnaar van de Brabantse Pijl, heeft de Vuelta gereden en reed de finale van het WK. Dat verschil vlak je niet weg.”

Leeft de rivaliteit in de hoofden van beide renners?

Vanthourenhout: “Het is een beetje een verhaal zoals met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ik zeg niet dat het zo in hun hoofden leeft, maar de buitenwereld ziet het wel zo. Weer die twee: Pidcock en Iserbyt. Dat bereikt ook hen.”

De Bie: “Ze zijn hetzelfde type renner, erg gedreven. Twee kleine mannetjes, twee pitbulls. Op sportief gebied gunnen ze elkaar het licht in de ogen niet. Dat is mooi om te zien, hoe ze elkaar het vuur aan de schenen leggen.”

Bogaerts: “Ik geloof het niet. Pidcock is altijd content als hij wint. Of dat tegen Iserbyt is of tegen Van Aert in de Brabantse Pijl, hij vindt het altijd even plezant. Het zou van Pidcock ook niet verstandig zijn om te focussen op Iserbyt.”

Iserbyt won dit seizoen al dertien keer. Pidcock zette alles op het WK. Beeld BELGA/Photo News

In zes voorbije WK’s werden Pidcock en Iserbyt elk twee keer wereldkampioen bij de U23.

Vanthourenhout: “Pidcock is bij de U23 heel vaak als favoriet gestart. Maar soms laat hij steken vallen. Het WK in Valkenburg 2018 (Pidcock was vijftiende, Iserbyt won, MG) is zo’n voorbeeld. In Bogense 2019 (waar Pidcock won voor Iserbyt, MG) heeft Iserbyt een tactische fout gemaakt. Er stond veel wind op het parcours, hij ging heel vroeg in de aanval. Hij wou Pidcock de das om doen, maar hij heeft zichzelf de das om gedaan.”

De Bie: “Hoe ze elkaar klopten op WK’s had vaak met omstandigheden te maken. In Bieles 2017 viel Iserbyt in het begin van de wedstrijd. In Valkenburg lag de druk heel hoog bij Pidcock.”

Wie heeft het hardste hoofd?

Vanthourenhout: “Pidcock heeft de voorbije jaren aan maturiteit gewonnen. Hij is op de afspraak wanneer hij op de afspraak moet zijn. Iserbyt heeft het soms wel lastig op de momenten dat het echt moet gebeuren. Ik kan dat zien aan zijn gelaatsuitdrukking. Op kampioenschappen is hij anders dan bij een doorsneecross. Hij gaf op tijdens het BK. Het liefst had hij daar gewonnen. Gelukkig heeft hij de knop snel omgezet. Een week na het BK won hij overtuigend in Flamanville.”

Wie is de favoriet voor het WK?

Vanthourenhout: “Voor mij is Pidcock de favoriet. Als Iserbyt zijn dag heeft, zal hij strijd leveren. Ik heb in Flamanville gezien dat hij een erg hoog niveau haalt. Dat niveau zal hij in Fayetteville ook nodig hebben als hij wereldkampioen wil worden.”

De Bie: “Ik geef het voordeel aan Pidcock. Het parcours van Fayetteville leent zich voor een renner als hij. Daar liggen een paar stroken waar de crossende wegrenner zijn voordeel kan doen, een acceleratie plaatsen en dat lang volhouden.”

Bogaerts: “Veel renners zien nu een gouden kans. Ze hebben zich beter voorbereid dan wanneer Van der Poel en Van Aert aan de start zouden komen. Sommigen zullen misschien de dag van hun leven hebben. Is dat Iserbyt, Aerts, Vanthourenhout, Sweeck, Hermans of Van der Haar? Dat gaan we zien.”