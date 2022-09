Kenners en intimi over Remco Evenepoel: ‘Ik zeg het zelden, maar zijn prestatie in de Vuelta is verpletterend’

De kans is groot dat Remco Evenepoel (22) zondag in Madrid in een rode trui op het eindpodium van de Vuelta staat. Wint een Belg voor het eerst in 44 jaar een grote ronde? Vijf wielerkenners en intimi wikken en wegen. ‘Ons land heeft winnaars nodig.’

Als u ooit een geloofwaardige voor­spelling wilt horen, kunt u beter bij ­Madame Soleil aankloppen dan bij een sportjournalist. Een handvol Belgische renners kreeg in het recente en iets verdere verleden al het predicaat ‘de nieuwe Merckx’ toebedeeld, maar niemand raakte ooit tot aan de enkels van de Kannibaal. Sportjournalisten voorspelden olympische titels, wereldbekerzeges en individuele trofeeën, meestal zaten ze er mijlenver naast.

In de lente van vorig jaar zouden we eindelijk, na meer dan vier decennia, een winnaar van een grote ronde mogen vieren: Remco Evenepoel. Het 21-jarige talent stelde teleur, droop zelfs stilletjes af uit de Ronde van Italië. Drie weken geleden was er van Evenepoel niet eens sprake bij de lijstjes topfavorieten voor deze Vuelta, ook al had de inmiddels 22-jarige dit jaar met overmacht Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián gewonnen. No way dat de jongeman in staat zou zijn om drie zware weken met heel wat onregelmatige klimpartijen zegevierend af te sluiten. Tja. Als onze voetbaljournalisten straks voorspellen dat de Rode Duivels geen schijn van een kans maken op het WK in Qatar, zal de ‘gouden generatie’ ­eindelijk iets winnen, moet u maar denken.

Evenepoel bouwde zijn voorsprong in Spanje niet uit met vlijmscherpe demarrages. “Hij ging gewoon steeds harder rijden”, zag columnist Frank Heinen in HP/De Tijd. “Wat een geniale truc.” Inderdaad, Evenepoel leek geen extra inspanningen te doen. Hij kwam nauwelijks uit het zadel, keek zelden achterom: zodra de menners van QuickStep-Alpha Vinyl hun taak hadden volbracht, ging de jongeman uit Schepdaal gewoon een tikje harder trappen. En nog wat. En nog een beetje. Tot de anderen kraakten. En in de tijdrit deed hij er nog een schepje bovenop: 55,7 kilometer per uur in de bebouwde kom van Alicante − er worden voor minder boetes en rijverboden uitgedeeld.

Nederlander Heinen kent zijn Vlaamse klassiekers: hij refereerde aan een uitspraak die Frans Verbeeck, geen onverdienstelijke coureur, deed ten tijde van de heerschappij van Eddy Merckx. “Fred, hij rijdt vijf per uur te snel voor ons.” Die Fred, dat was Fred De Bruyne, de ex-wielrenner die in de jaren 60 en 70 wielercommentaar gaf op de openbare omroep. ‘Vijf per uur’ is misschien overdreven in het geval van Remco Evenepoel, maar Primoz Roglic en Enric Mas zullen die eerste week best wel af en toe een Frans Verbeeck-gevoel gehad ­hebben.

Terug naar Frank Heinen. Hij voorspelde dat het grootste risico voor Evenepoel erin bestond om fijngedrukt te worden door “alle inderhaast ingevlogen Vlaamse journalisten”. “De journalisten die vervolgens, als het uitzinnige volk in de slotscène van Das Parfum, ontoerekeningsvatbaar van pure opwinding, hapjes van Remco Evenepoel gaan nemen, om hem uiteindelijk, net voor de finish in Madrid, helemaal op te hebben.”

Beeld BELGA

Dat fijnknijpen bleef voorlopig beperkt tot het rondstrooien van hyperbolen. Een krant bedacht op de voorpagina de bijnaam ‘Remconquistador’ na de tijdritdemonstratie, een andere had het over ‘De Koning Die Niet Ademt’ − in hoofdletters, jazeker. Zelfs Hans Vandeweghe, de nuchterste aller sportjournalisten, liet zich maandag 29 augustus eventjes gaan in deze krant. “Een voorspelling: op 11 september 2022 heeft dit land, 44 jaar na Johan De Muynck in de Giro van 1978, eindelijk weer een groterondewinnaar.”

Gelukkig was Evenepoel niet alleen zijn concurrenten, maar ook de wielerjournalisten en Het Virus tot nog toe met meer dan vijf per uur te snel af. De ietwat prikkelbare jongeman is een volwassen kerel geworden. Sereniteit was het sleutelwoord. Zijn gelaat straalde ‘mij zullen ze hier niet klein krijgen’ uit. In dat moeilijke moment op de Sierra de la Pandera werd hij op afstand gereden door Primoz Roglic, maar eenmaal dat verschil veertig seconden bedroeg, liep het amper nog op. Dat heet standhouden. Karakter hebben. Weten waartoe je in staat bent. Kalm blijven. En ook een beetje ‘geluk’ hebben, als ik mij zo cynisch mag uitdrukken: het letterlijke wegvallen van Roglic dinsdag bracht de eindzege dichterbij, daar moeten we niet flauw over doen. Maar het wil ook niet zeggen dat een fitte Roglic de achterstand nog ongedaan zou hebben gemaakt. Wat we niet weten, weten we niet.

Ik geef het u op een briefje: als het goed afloopt, zal vanaf morgen opnieuw ‘de nieuwe Merckx’ opgestaan zijn, wordt Remco Evenepoel zonder verpinken de toekomstige winnaar van de Tour de France genoemd, en wint de ‘Aerokogel van Schepdaal’ − wie heeft die onzinnige bijnaam eigenlijk bedacht? − ook nog een klassieker of vijftien. Als de federale regering slim is, vraagt ze Evenepoel om terloops ook nog eens de energiecrisis te komen oplossen.

Ach, laten we vooral dit fijne moment vieren en koesteren, en hopen dat we in 2066 niet blij mogen zijn ‘dat we eindelijk nog eens een winnaar van een grote ronde hebben’. En laten we vooral hopen dat het in dit slotweekend niet alsnog misloopt. In dat geval moet u maar denken dat een sportjournalist weer eens te vroeg een euforische voorspelling heeft gedaan en dat die grote ronde er voor Evenepoel nog wel zal aankomen.

In de rest van de wereld wordt 9/11 herdacht als een pijnlijk terreurmoment, intussen 21 jaar geleden. Belgische wielerliefhebbers zullen ­hopelijk vanaf morgen 9/11 uitbundig kunnen vieren als de dag dat het zonlicht weer over ons wielrennen scheen in een grote ronde.

Patrick Evenepoel: ‘Hij zit goed in zijn vel’

De zoon is de vader al een tijdje geleden voorbijgestoken. Remco Evenepoel zit aan 29 profzeges, plus 9 eindzeges in kleinere rondes en dan nog wat nevenklassementen. Patrick Evenepoel (54) won begin jaren 90 vijf koersen in vier profjaren. “Natuurlijk zijn wij trots,” vertelt de papa, “zoals iedere ouder trots is op zijn ­kinderen.”

De familie Evenepoel heeft leren relativeren na de zware val van Remco in de Ronde van Lombardije, twee jaar geleden. De beelden staan op het netvlies van iedere wielerliefhebber gebrand: een fiets zonder renner die tegen een muurtje geparkeerd stond, daarachter de diepte. Er was de vrees voor het ergste en dan een soort verlossing, wanneer we zagen dat hij bij bewustzijn was, en alert. Nadien volgde een lange revalidatie als gevolg van een bekkenbreuk en een gekneusde long. “Dat was een zwaar ongeluk, maar wij hebben 15 augustus 2020 leren zien als een geluksdag”, zegt vader Evenepoel. “We hadden geluk dat hij dat jaar met Kerstmis mee aan tafel zat. Alles wat sindsdien is gebeurd, beschouwen we als een ­surplus.

Patrick Evenepoel (l.): ‘Iedereen werd gek toen Remco vorig jaar in de Giro tweede stond. Achteraf was de ontgoocheling des te groter en werd hij met de grond gelijkgemaakt.’ Beeld BELGA

“Remco is naar de Vuelta gekomen met het doel een rit te winnen. Het volgende doel was een plaats in de top tien. Hij wilde het stap voor stap aanpakken. In de Giro van vorig jaar was een onnatuurlijk beeld gecreëerd, zeker toen zijn kopman João Almeida het niet goed deed in het begin van die ronde en Remco zelf na tien dagen nog altijd tweede stond. Iedereen werd gek. De ploeg kon bijna niet anders dan in dat verhaal meegaan. Achteraf was de ontgoocheling des te groter en werd Remco door de buitenwacht met de grond gelijkgemaakt.”

De vader zag de zoon langzaamaan terugvechten tegen de negatieve perceptie die zo was ontstaan. Na demonstraties in Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián dit jaar was de euforie er weer. “Zijn lichaam is niet meer wat het vorig jaar nog was. Hij heeft hier hard voor gewerkt. Ook op mentaal vlak is Remco totaal veranderd, veel sterker geworden. Buiten de koers is hij rustig met iedereen. Vorig jaar zou hij nog zwaar gepanikeerd hebben wanneer hij op achterstand werd gereden, nu niet meer. Hij zit goed in zijn vel.”

Met als gevolg dat er in volle Vuelta-finale al vooruitgekeken wordt naar een ‘ronde van de toekomst’, de Tour de France. “De Tour leeft nu nog niet bij Remco”, relativeert Patrick Evenepoel. “Misschien moet hij eerst toch maar opnieuw de Giro rijden. Ik ga er ook van uit dat de ploeg vanaf nu naar hem zal luisteren: wat wil híj doen?”

Patrick Lefevere: ‘We hielden hem weg van de hype’

Patrick Lefevere (67) heeft het allemaal al gezien: Museeuw, Bettini, Boonen, Bartoli en tutti quanti. Euforie en verslagenheid liggen altijd dicht bij elkaar in het wielrennen, na dertig jaar als ploegleider en -manager kent Lefevere zijn pappenheimers, zowel binnen als buiten de ploeg. “Remco heeft een goede winter doorgemaakt en het zit goed in zijn hoofd”, zegt hij. “Hij heeft zich ook minutieus op deze Vuelta voorbereid. Als je die drie dingen optelt, krijg je wat je nu ziet.”

Kalm blijven is de boodschap, in goede en in kwade dagen. Lefevere weet wat er anders kan gebeuren. “Vorig jaar in de Giro waren de verwachtingen veel te hoog gespannen. Het kon niet op die eerste weken. A new star was born. ‘De nieuwe Merckx’. Men vergat wat er minder dan een jaar voordien in Lombardije gebeurd was. Die val had een impact op fysiek en mentaal vlak, Remco werd daardoor in feite een jaar achteruitgeslagen. Wij wisten dat, de pers en het publiek niet. We hebben die euforische berichtgeving nog proberen tegen te houden, maar dat lukte niet. Ach ja, jullie moeten ook jullie bladen vullen, hè. Wij doen daar niet aan mee, bekijken het dag per dag.”

Eén besliste om de wielertalkshow Vive le vélo in de laatste week van de Vuelta te programmeren. Niet op locatie ergens in Spanje, maar vanuit het Coloma-domein in Sint-Pieters-Leeuw. Zeg maar: in de achtertuin van Remco Evenepoel. ‘Remcomania’ is een feit. “Er zijn deze week ook heel wat Belgische journalisten in Spanje neergestreken”, zegt Lefevere. “Dat hoort er allicht bij, maar wij probeerden Remco af te schermen van die drukte en hem weg te houden van de hype die is ontstaan. We zijn nog niet in Madrid.”

Stephanie Clerckx: ‘Iedereen wil iets van Remco’

In een ver verleden was ­Stephanie Clerckx fotomodel en nam ze deel aan Expeditie Robinson, vandaag telt alleen ‘Expeditie Evenepoel’ voor haar. Clerckx staat in voor de persoonlijke communicatie van de renner, wat onder meer het beheer van zijn website ­(remcoev.com) en zijn sociale media inhoudt. Alle andere communicatie gebeurt via de ploeg, dus volgde Clerckx deze Vuelta gewoon van bij haar thuis. En ze zag dat het goed was.

“Als Remco wint, zal ik heel content zijn voor hem, voor zijn ploeg en voor ­Patrick Lefevere, want overal werd ­geschreven dat QuickStep-­Alpha Vinyl als team niet goed genoeg was om een grote ronde te kunnen winnen. Dat zou het perfecte antwoord zijn op de kritiek.”

Clerckx heeft kunnen vaststellen dat de belangstelling voor de jonge renner met de dag toeneemt. “De voorbije jaren is het altijd al druk geweest, maar terwijl tot nog toe alleen de ouders en zijn vriendin aan het woord kwamen in de media, werden nu ook de grootouders geïnterviewd. Dat was nog niet eerder gebeurd. ­Iedereen wil nu iets van hem.”

“Wat er ook nog gebeurt dit weekend: Remco heeft getoond dat hij een grote ronde kán winnen, hij heeft zich getoond”, stelt Clerckx. “En als hij wint, zal België een klein beetje zot worden. Het aantal persaanvragen zal dan helemaal niet meer bij te houden zijn. Gelukkig vertrekt hij volgende week al naar Australië voor het WK, ver weg van de drukte hier.”

Stephanie Clerckx: ‘als hij wint, wordt België een beetje zot. ­Gelukkig vertrekt hij volgende week al naar Australië voor het WK.’ Beeld Photo News

Johan De Muynck: ‘Soms moet je ‘in de rooie’ durven te gaan’

Alleen oudere jongeren hebben nog een levende herinnering aan de tijd dat Belgische wielrenners successen boekten in grote wieler­rondes. Zesenveertig jaar geleden won Lucien Van Impe de Tour; geen enkele Belg deed het hem nog na. Vijfenveertig jaar geleden won Freddy Maertens de Vuelta; geen enkele Belg deed het hem (tot nog toe) na. Vierenveertig jaar geleden won Johan De Muynck de Giro; geen enkele Belg deed het hem na. De Oost-­Vlaming was in 1978 de laatste landgenoot die na drie zware weken op het hoogste schavotje mocht plaatsnemen, in zijn geval met een roze trui om de lenden.

Voor De Muynck was het zijn enige eindzege in een grote ronde. Het hadden er twee moeten zijn, want twee jaar voordien voelde hij zich vooral geflikt door zijn eigen ploegmaat Roger De Vlaeminck. De Muynck was sterker dan De Vlaeminck in die Giro, maar werd verplicht in dienst te blijven rijden, tot zijn kopman opgaf. De Muynck behaalde later nog enkele ereplaatsen in de Tour. Hij hoopt vandaag dat hij eindelijk een opvolger zal kennen. “Het zou een beetje belachelijk zijn dat ik dat niet zou hopen”, zegt hij. “Ik kijk ernaar uit, het heeft lang genoeg geduurd. Als we als land vooruit willen komen in de wielrennerij, hebben we winnaars nodig.”

Op zijn 74ste volgt De Muynck, die na zijn carrière nog een tijdje cocommentator was bij de openbare omroep, de koers nog altijd van nabij. Dus ook de prestaties van Evenepoel de voorbije weken.

“Hij deed dat goed. En toch kan hij nog bijleren. Ik wil niet te negatief doen, maar als er een ploegmaat op kop rijdt en er demarreert een concurrent vanuit je rug weg, moet je proberen mee te gaan. Ik vind ook dat hij bergop te veel in tijdritmodus blijft, zonder tempoversnellingen. Ik weet het, vanuit de luie zetel is het makkelijk zeggen.

“Evenepoel weet heel goed waar hij mee bezig is, maar door constant op dat meterke te kijken heb ik de indruk dat hij iets te gereserveerd rijdt. Soms moet je in de rooie durven te gaan, om de tegenstander de moed te ontnemen. Al begrijp ik wel dat hij zich een beetje inhield, want een grote ronde over drie weken rijden was onbekend terrein voor hem. En wij wisten dan nog veel minder dan hij.”

Michel Wuyts: ‘Ik kijk uit naar duels met Pogacar en Vingegaard’

“Verpletterend”, zo noemde Michel Wuyts (65) de tijdritprestatie van Remco Evenepoel halfweg vorige week. “Ik gebruik dat adjectief zelden, maar in deze Vuelta mocht ik het bovenhalen in de rit die eindigde boven op Les Praeres, waar de anderen zichzelf tegenkwamen en Evenepoel op die steile, ongelijke klim met percentages tot 20 procent afstand nam. En ook in ­Alicante, waar hij korte metten maakte met tijdrit­specialist Primoz Roglic en hem op 48 seconden reed.

“Normaal koers je in een grote ronde de eerste twee weken net onder je limiet, om er dan in de derde week helemaal te staan: ook dat principe heeft Remco Evenepoel op een paar keer na gerespecteerd.”

Gevolg is dat de familienaam van de renner dezer dagen achterwege wordt gelaten in de Vlaamse pers. ‘Remcoïsme’, noemt Wuyts het zelf. Ook in de aanloop van de Giro vorig jaar en in die eerste anderhalve week was het Remco hier en Remco daar. Tot hij op achterstand werd gereden en opgaf. Toen klonk het dat Evenepoel − opnieuw een familienaam, dat schept afstand − wellicht nooit Tour, Giro of Vuelta zou winnen. Vandaag is er een nieuwe held en die heet weer Remco, voornaam volstaat.

Wielerjournalist Michel Wuyts: 'Misschien was hij in mei 2021 nog niet matuur genoeg. Zijn temperament speelde soms nog op. Nu stopt hij geen energie meer in randzaken.' Beeld Photonews

“Ik vond dat verwachtingspatroon voor de Giro van vorig jaar niet helemaal ongegrond”, zegt Wuyts. “Op Egan Bernal na waren het allemaal haalbare tegenstanders. Bovendien werd die hoop gestoeld op Evenepoels prestaties uit het recente verleden. Hij had een aantal kortere rittenkoersen op indrukwekkende wijze gewonnen. Misschien was hij in mei 2021 nog niet matuur genoeg. Zijn temperament speelde soms nog op. Hij maakte zich bijvoorbeeld druk omdat niemand overnam in een rit van, godbetert, de Ronde van België. Of hij werd kwaad op een toeschouwer. Dat zie ik hem nu niet meer doen, hij stopt geen energie meer in randzaken.

“Er bestaat een gezegde in de wielrennerij dat wat je gedaan hebt als junior niet meer meetelt bij de profs. Voor Evenepoel geldt dat niet. Als je het EK bij de junioren met bijna tien minuten voorsprong wint, en het WK nadat je eerst pech hebt gehad en twee minuten moet goedmaken, dan ben je een uitzonderlijk talent. Ik wist dat toen al van zijn trainer, Fred Vandervennet, die ook mij begeleidde in de voorbereiding van de marathons die ik heb gelopen. ‘Er komt een bijzonder jongetje aan’, zei Fred.

“In zijn eerste profjaren betaalde hij nog leergeld. De essentie van zijn kunnen is dat hij een kloeke motor koppelt aan hoog vermogen en een laag gewicht. Vorig jaar woog hij om en nabij de 61 kilo, dat was te krap. Nu zit hij rond de 63 kilo, dat blijkt ideaal te zijn. En hij heeft vooral veel getraind op explosief vermogen, dat loont.”

En nu? Als je de Vuelta kunt winnen, kun je ook de Giro winnen, dat zijn vergelijkbare rondes. Daarna komt de Tour in zicht. Ja, toch?

Wuyts: “Zijn ploegleiding heeft al laten verstaan dat hij volgend jaar de Tour nog niet zal rijden, wel de Giro. Vraag is dan: probeert hij al top te zijn tegen Luik-Bastenaken-Luik, wetende dat de Ronde van Italië minder dan twee weken later begint, of probeert hij Luik mee te pikken op 90 procent van zijn kunnen? Hij zal in elk geval zijn gram proberen te halen in de Giro.

“Misschien rijdt hij dan in 2024 de Tour. Ik kijk reikhalzend uit naar duels met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die een andere manier van klimmen hebben. Zij moeten het hebben van brutale aanvallen, terwijl Evenepoel een wurgtechniek toepast: hij drijft het tempo gradueel op tot de anderen moeten passen. Dat maakt me bijzonder nieuwsgierig. Al zal QuickStep-Alpha Vinyl nog veel werk moeten stoppen in de uitbouw van een ploeg rond hem om op te kunnen tegen een doorgewinterde equipe als Jumbo-Visma.

“Maar goed, het heeft geen zin om aan kortetermijndenken te doen. Vorig jaar dachten we nog dat Pogacar vertrokken was voor zeven of acht Tour-zeges op een rij. Naast Vingegaard komt Remco Evenepoel er over een paar jaar bij als tegenstander, en dan heb je ook nog de Spanjaarden Juan Ayuso, die pas volgende week 20 wordt, en Carlos Rodriguez. En vergeet Cian Uijtdebroeks niet, die op zijn negentiende hogere waarden laat noteren op zijn tests dan Evenepoel op die leeftijd. Het wielrennen is aan de jeugd.”