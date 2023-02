Keita komt zondag in het ‘verkeerde’ shirtje thuis: ‘OHL heeft mij grootgebracht’

Hij woont op een steenworp van het stadion. Zijn broertjes spelen er nog bij de U11. En op een Genks intermezzo van één jaar na speelde hij altijd in het shirt van OHL. Maar zondag stapt Mandela Keita (20) in het King Power @ Den Dreef voor het eerst de kleedkamer van de bezoekers in en trekt hij geen wit maar een rood Antwerps truitje aan.

“Natuurlijk wordt dit speciaal”, blikt Keita vooruit. “OHL is de ploeg die mij heeft grootgebracht. In de tribunes zitten mensen met wie ik op school heb gezeten en ik kom er nog geregeld over de vloer voor mijn twee jongere broertjes, een tweeling. Mijn doel is om hen beter te maken dan ik ben.”

Keita is een rasecht Leuvens jeugdproduct. Twee seizoenen geleden mocht hij debuteren voor de hoofdmacht en vorig seizoen claimde hij zijn basisplaats op het middenveld. De tandem Keita-Schrijvers was onafscheidelijk en de jongeling kreeg van alle kanten lof. Rustig, elegant en sterk, met en zonder bal. Coach Marc Brys prees hem geregeld voor zijn intelligentie, Vincent Kompany trok zelfs aan zijn mouw namens Anderlecht en Burnley. “Wij zijn niet van plan om Keita te verkopen”, sprak Leuvens CEO Peter Willems toen duidelijke taal.

Voet gebroken

Nadat Keita in een oefenpot tegen Beerschot een voetbreuk had opgelopen, lag hij tot oktober in de lappenmand. Qua timing kon het niet veel slechter. “Dat was een moeilijke periode. Ik ging voor het eerst onder het mes. Maar ik moest en zou er sterker uitkomen.”

Dan moest het grootste drama nog komen toen Keita in november zijn vader verloor. “Het was onverwachts, dus kwam het hard aan. Hij woonde niet in België, maar we hielden wel contact. Het zette het een en ander in perspectief. Waarom maakte ik me zoveel zorgen over het voetbal terwijl er veel belangrijkere dingen zijn in het leven? Daar probeerde ik kracht uit te halen.”

Aangezien Leuven een veelbelovend seizoensbegin kende, zag Brys niet meteen reden om zijn middenveld uit elkaar te halen bij de terugkeer van Keita. Dit seizoen stond hij maar twee keer aan de aftrap voor OHL en dus ging het spoken in het hoofd van de middenvelder. “Elke voetballer is gezond ongeduldig als hij niet speelt. Ik probeerde gewoon mijn niveau weer op te krikken, dat ging met hoogtes en laagtes. Het is niet dat ik in januari heb gezegd: ‘Nu wil ik absoluut weg.’ Brys en ik hebben altijd een goede band gehad. Hij heeft me mijn kans gegeven en daarvoor blijf ik hem dankbaar.”

Gesprek met Van Bommel

In de sloturen van de mercato arriveerde hij op de Bosuil. In de drie wedstrijden die hij speelde, werd hij door de fans twee keer uitgeroepen tot man van de match. “Het ging plots snel”, zegt Keita. “Ik heb met Mark van Bommel gesproken en op de laatste dag kreeg ik telefoon dat alles in orde was. Vorige zomer was er al vage interesse, dus ik schrok er niet echt van dat Antwerp deze winter doorduwde. Het gaf me wel een boost dat zo’n grote club interesse toonde terwijl ik in Leuven weinig speelde.”

Brys noemt het een win-winsituatie. “Keita komt aan zijn minuten en doet het wonderwel goed. Uiteraard hadden wij hem ook kunnen gebruiken, maar voor zijn carrière en voor de toekomst van OHL is dit een goede zaak. Bij Antwerp sta je meer in de kijker. Als ze hem daar willen houden, dan zullen ze redelijk wat centen moeten neerleggen. En stel dat hij daar een terugval kent, dan komt hij met extra ervaring terug naar ons. Ik heb zelden een deal gezien die voor de speler én de club zo ideaal is. Al hoop ik dat hij voor één keer een slechte match speelt zondag”, knipoogt Brys.

“Dan gaat hij er al van uit dat Mandela zal spelen”, kaatst Van Bommel de bal terug.